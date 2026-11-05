選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

司法部民權司助理司法部長迪隆。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府司法部民權司助理司法部長迪隆在民主黨大勝後辭職，引發外界關注後續人事變動，預測市場也已開始押注下一位離職高層。

司法部民權司助理司法部長迪隆(Harmeet Dhillon)5日辭職，成為期中選舉民主黨 大勝後首位離職的川普 政府高層官員。

迪隆表示，自己早在選前約三周就已提出辭呈，並非被要求離職。她告訴福斯新聞，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)「請我等到中期選舉結束後再走」。

民主黨在3日以壓倒性優勢拿下眾院 與參院後，已表示將積極調查川普政府。司法部民權司很可能成為首要調查目標，迪隆本會是他們公開質詢的第一人。

迪隆曾是川普總統2024年競選團隊的律師。民權司在她任職期間執行政府多項優先政策，包括促進持槍權利、撤除多元、公平與包容(DEI)政策，並負責選舉誠信工作，包括打擊非法投票活動。

在加入川普政府之前，她曾任加州共和黨副主席與共和黨全國委員會委員，是加州保守派重量級人物。她經常抨擊民主黨州長紐森，尤其是新冠疫情期間實施的限制措施。

該機構因今年稍早明州兩名美國公民遭聯邦移民執法人員(ICE)槍擊致死後，遲遲未開啟民權調查而受到檢視。民主黨預計明年將在調查權範圍內，聚焦這些槍擊案以及司法部與國土安全部的移民相關作為。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，他已接受迪隆的辭呈。他說：「她捍衛了每位美國人的公民自由，並無所畏懼、不偏不倚地執法。」

線上預測市場Kalshi已開始對下一位離職者下注。總統特使葛瑞尼爾(Ric Grenell)目前被視為今年內離職機率最高者，約55%；國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)約54%；幕僚長威爾斯約45%。

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