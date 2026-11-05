民主黨奪下國會控制權 恐加劇美中緊張關係

美國國會由民主黨把持，可能加劇美中緊張關係。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨掌握國會後，外界預期美國對中政策將在台灣與科技領域更強硬，但行政部門裁量、川普與習近平的互動，仍可能暫時維持脆弱平衡。

分析師表示，民主黨 從共和黨 手中奪下國會控制權，恐升高美、中圍繞台灣問題的緊張局勢，同時加劇雙方的科技競爭。

CNBC報導，戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問、中國企業與經濟研究主管甘迺迪說，整體而言，民主黨期中選舉大勝，可能透過聽證會或立法，使美國對中政策更趨鷹派，尤其是針對經濟安全與台海問題，但任何努力，「都將受到行政部門廣泛裁量權，以及中國日益增強的實力與影響力所制約，而這些因素並非輕易就能扭轉」。

亞洲集團（The Asia Group）合夥人暨數位業務共同主管陳澍（George Chen）說，台灣仍是美中關係中，最危險的議題，「這也是由民主黨把持的國會，最有可能挑戰北京的領域」。

他說，「國會已不斷展現推動對台友善倡議的意願，即使美國政府對此態度較為謹慎」，但川普 將更難在各方立場之間取得平衡。

美國前眾議院議長裴洛西2022年在任內訪問台灣，激怒北京當局。有望成為美國史上首位非裔眾院議長、現為民主黨籍眾議院少數黨領袖的傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），2023年曾在紐約與時任我國總統蔡英文會面。

另外，陳澍也說：「華府正逐漸形成更廣泛的共識，認為美國不應讓自身的科技領先優勢被用來增強中國的軍事或戰略能力。」他並指出，民主黨掌控的國會可能更有動機採取強硬行動。

他說：「因此，北京可能會發現，即使川普與習近平持續透過高峰會外交維持相對友好的關係，科技仍可能成為雙方日益加劇的摩擦來源。」

在新國會明年1月就任前，美國總統川普與中國國家主席習近平很有可能透過本月在深圳、下月在邁阿密的會晤，維持脆弱的停火。

顧問業者Teneo執行董事威爾道透過電郵表示，已成跛鴨總統的川普，正日益聚焦於他的個人功業，而非共和黨的成功，所以川普可能拒絕加強對中國施壓，持續追求「戰略穩定」。