克魯茲發文：藍色海嘯席捲德州

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德州聯邦參議員克魯茲發文稱2026年共和黨在德州與全國多地慘敗，藍色海嘯席捲而來，並將主因歸結為民眾對生活成本與經濟壓力的不滿。

2016年曾角逐共和黨總統初選，媒體報導傳出2028年可能有意再次問鼎白宮的德州 聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)，4日在社群媒體X發表長文寫道，「藍色海嘯 」(blue tsunami)席捲德州，因為共和黨失去民心，尤其是在德州。他表示：「德州變藍了，這句話很難出口，但至少在今天，德州是藍的。此時此刻，我是全州選舉唯一留任的共和黨人，這是我從來不曾料到竟會說出的話。」

克魯茲寫道，歷史有時值得慶祝，有時值得哀悼，無論如何都要嚴肅面對，「2026年不只掀起一股藍色浪潮，而是藍色海嘯」。

他指出，共和黨輸得落花流水的程度不只是2006年期中選舉受挫那般，而是「水門案等級的全民唾棄」。

他表示：「當所有選票都清點完畢時，會發現問題不在投票率。我們所有選民都出來投票，包括共和黨員、自由意志主義者、無黨派獨立選民，但他們都拒絕我們的候選人，轉而投給民主黨。我們丟掉眾院，丟掉參院。當一切塵埃落定，我們在參議院將失去八到十席。」

克魯茲寫道，共和黨在歷史上的深紅州落敗，例如南卡羅來納州、北卡羅來納州、堪薩斯州與愛阿華州；在密西根州、新罕布夏州、喬治亞州等紫州落敗；而在佛羅里達州、路易斯安納州等深紅州，則是僅以1%些微差距險勝。

他指出，這次選舉沒有任何地方比德州結果更加嚴重，共和黨輸掉所有全州選舉，「連續好幾周以來，我一直在播客節目中警告說，我們面臨在德州輸掉一切的危機，可是很少人相信可能成真」。

克魯茲寫道，非常遺憾預言成為現實，「德州從1994年以來就沒有民主黨籍州長，從1993年以來就沒有民主黨籍聯邦參議員，現在我們兩個都有了」。

他表示，敗選原因顯而易見，我妻子海蒂(Heidi Cruz)多年前便給了我最棒的政治建議，她說「選舉不是關於你，而是關於民眾，以及他們的兒女、家庭、希望與未來。

他指出，堪州從1932年以來第一次出現民主黨籍聯邦參議員，出口民調顯示堪州選民最關心的議題，名列第一是生活成本，第二是貪腐，第三是伊朗戰爭代價，第四是候選人太糟糕，第五是加拿大貿易戰。

克魯茲說，排在第一的生活成本問題非常實際，但政治圈卻很多人忽視、無法理解，因為看到股市蒸蒸日上，收入中位數屢創新高，貧困率來到歷史新低，「這些數據都是真的，可是沒有反映全部真相」。

他說，關稅導致萬物齊漲，伊朗戰爭拖太久，K型經濟是一條巨大鴻溝，去年誕生世界上第一位兆萬富豪，同一時間數百萬人民卻為養家活口掙扎。

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