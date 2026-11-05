克魯茲發文：藍色海嘯席捲德州
德州聯邦參議員克魯茲發文稱2026年共和黨在德州與全國多地慘敗，藍色海嘯席捲而來，並將主因歸結為民眾對生活成本與經濟壓力的不滿。
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德州聯邦參議員克魯茲發文稱2026年共和黨在德州與全國多地慘敗，藍色海嘯席捲而來，並將主因歸結為民眾對生活成本與經濟壓力的不滿。
2016年曾角逐共和黨總統初選，媒體報導傳出2028年可能有意再次問鼎白宮的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，4日在社群媒體X發表長文寫道，「藍色海嘯」(blue tsunami)席捲德州，因為共和黨失去民心，尤其是在德州。他表示：「德州變藍了，這句話很難出口，但至少在今天，德州是藍的。此時此刻，我是全州選舉唯一留任的共和黨人，這是我從來不曾料到竟會說出的話。」
克魯茲寫道，歷史有時值得慶祝，有時值得哀悼，無論如何都要嚴肅面對，「2026年不只掀起一股藍色浪潮，而是藍色海嘯」。
他指出，共和黨輸得落花流水的程度不只是2006年期中選舉受挫那般，而是「水門案等級的全民唾棄」。
他表示：「當所有選票都清點完畢時，會發現問題不在投票率。我們所有選民都出來投票，包括共和黨員、自由意志主義者、無黨派獨立選民，但他們都拒絕我們的候選人，轉而投給民主黨。我們丟掉眾院，丟掉參院。當一切塵埃落定，我們在參議院將失去八到十席。」
克魯茲寫道，共和黨在歷史上的深紅州落敗，例如南卡羅來納州、北卡羅來納州、堪薩斯州與愛阿華州；在密西根州、新罕布夏州、喬治亞州等紫州落敗；而在佛羅里達州、路易斯安納州等深紅州，則是僅以1%些微差距險勝。
他指出，這次選舉沒有任何地方比德州結果更加嚴重，共和黨輸掉所有全州選舉，「連續好幾周以來，我一直在播客節目中警告說，我們面臨在德州輸掉一切的危機，可是很少人相信可能成真」。
克魯茲寫道，非常遺憾預言成為現實，「德州從1994年以來就沒有民主黨籍州長，從1993年以來就沒有民主黨籍聯邦參議員，現在我們兩個都有了」。
他表示，敗選原因顯而易見，我妻子海蒂(Heidi Cruz)多年前便給了我最棒的政治建議，她說「選舉不是關於你，而是關於民眾，以及他們的兒女、家庭、希望與未來。
他指出，堪州從1932年以來第一次出現民主黨籍聯邦參議員，出口民調顯示堪州選民最關心的議題，名列第一是生活成本，第二是貪腐，第三是伊朗戰爭代價，第四是候選人太糟糕，第五是加拿大貿易戰。
克魯茲說，排在第一的生活成本問題非常實際，但政治圈卻很多人忽視、無法理解，因為看到股市蒸蒸日上，收入中位數屢創新高，貧困率來到歷史新低，「這些數據都是真的，可是沒有反映全部真相」。
他說，關稅導致萬物齊漲，伊朗戰爭拖太久，K型經濟是一條巨大鴻溝，去年誕生世界上第一位兆萬富豪，同一時間數百萬人民卻為養家活口掙扎。
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他表示2026年選舉中共和黨在德州失去所有全州選舉，連州長與聯邦參議員席次都落入民主黨手中，因此形容這不是一般浪潮，而是大規模的藍色海嘯。 克魯茲稱共和黨不只在深紅州與紫州落敗，還可能在參議院失去8到10席，並把這種結果比喻為水門案等級的全民唾棄，顯示敗選幅度極大。 他引用出口民調指出，選民最關心的是生活成本，其次還有貪腐、伊朗戰爭代價與候選人表現不佳；他認為關稅與K型經濟加劇民眾壓力。
精華 FAQ
他表示2026年選舉中共和黨在德州失去所有全州選舉，連州長與聯邦參議員席次都落入民主黨手中，因此形容這不是一般浪潮，而是大規模的藍色海嘯。
克魯茲稱共和黨不只在深紅州與紫州落敗，還可能在參議院失去8到10席，並把這種結果比喻為水門案等級的全民唾棄，顯示敗選幅度極大。
他引用出口民調指出，選民最關心的是生活成本，其次還有貪腐、伊朗戰爭代價與候選人表現不佳；他認為關稅與K型經濟加劇民眾壓力。
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