我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角：你嫖我是事實

民主黨如何反制總統否決權？克魯曼：提好法案逼川普否決

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

AI摘要

文章摘要整理：

克魯曼建議民主黨以民意支持的法案逼川普動用否決權，同時揭發川普陣營貪腐，藉由國會調查與表決壓力凸顯誰在阻擋民眾利益。

美國期中大選落幕，總統川普未來兩年仍掌控外交、國安和聯邦政府國內運作控制權，他也揚言要動用否決權封殺民主黨推動的法案，而民主黨即使掌控國會兩院，也無法掌握足夠票數凌駕總統的否決權。民主黨該怎麼做？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼5日獻策：就借力使力，逼川普動用否決權。

克魯曼指出，民主黨如今握有國會委員會議事槌，還有傳喚權可啟動調查和舉行聽證會，就應追究「川普幫」種種運用公器自我圖利的貪腐行為。讓這些貪腐行為攤在陽光下，對他們究責。

此外，縱使川普揚言揮舞否決權，民主黨勝選後挾著廣大的新民意，在川普剩餘兩年任期內該怎麼做？

克魯曼建議，民主黨人應草擬一長串法案，為美國民眾解決攸關他們切身利益的問題。一旦備受民眾支持的法案遭川普否決，就逼每一個共和黨籍議員表態--表明自己是站在川普這邊，還是站在民眾這邊。只要法案夠好，就可能吸引共和黨的票。

什麼法案可讓共和黨人士跑票、轉而支持民主黨提的法案？克魯曼認為，民主黨不應畏懼提出目標宏大的法案，像是「全民聯邦醫療保險」（Medicare-for-All）。也應該提出規模較小的方案，像是允許不滿65歲的美國人加入聯邦醫保。更應提法案立即恢復「歐記健保」補助；這些補助遭川普幫封殺，導致健保保費激增。

外交政策方面，克魯曼主張民主黨應通過加強對俄羅斯制裁的法案，並恢復對烏克蘭援助。這些都有強大的美國民意力挺。

其他明顯的立法點子還包括：

拒絕在敗象畢露的美伊戰爭上，再浪擲數十億美元；

終止川普2.0關稅；

實施政策保護美國人，抵禦人工智慧（AI）與資料中心衍生的危險；

改革稅制，使稅法不再圖利富人或助長避稅行為；

終結美國移民和海關執法局（ICE）濫權；

終止自殘式的移民政策；

重建消費者金融保護局（CFPB），並賦予執法權力；

對石油公司開徵暴利稅；

推行政策促進成本效益高的綠能，例如太陽能和風力發電；

推動立法禁止政治人物及其家人假公濟私牟利。

克魯曼認為，以上這些議題客觀而言都有利公益，備受民意支持，民主黨若法案擬得好，迫使川普動用否決權，可望向全國展示，川普對造福人民的好政策百般掣肘，自己推行的政策卻犧牲民眾利益，一味圖利富人、川普及其朋黨。

精華 FAQ

  • 他主張民主黨不要怕被否決，而是主動提出一長串具民意基礎的法案，讓川普不得不否決，再把責任與政治代價丟回給共和黨與川普本人。

  • 克魯曼認為民主黨可運用委員會主席權、傳喚權與聽證會，調查川普幫的貪腐與濫用公器行為，將證據攤在陽光下，迫使相關人士接受公開究責。

  • 包括全民醫保、恢復歐記健保補助、加強制裁俄羅斯、恢復援烏、終止川普關稅、改革稅制、限制ICE濫權、推動綠能與禁止政治家族牟利等。

川普 民主黨 克魯曼

上一則

深紅州密西西比參議員開票98% 兩候選人僅差1%

下一則

克魯茲發文：藍色海嘯席捲德州

延伸閱讀

期中選舉／川普又會面臨彈劾？痛失國會控制權 他將遭遇這4大麻煩

期中選舉／川普又會面臨彈劾？痛失國會控制權 他將遭遇這4大麻煩
看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單
通膨激怒選民…民主黨全面掌控國會 「藍潮」可望對商界帶來7大影響

通膨激怒選民…民主黨全面掌控國會 「藍潮」可望對商界帶來7大影響
川普半年前就為敗選找後路 繞過國會施政 但有1關躲不掉

川普半年前就為敗選找後路 繞過國會施政 但有1關躲不掉

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗
洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨
央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國