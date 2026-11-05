共和黨陣營檢討選舉崩盤主因：敵人就在本能寺

美國總統川普。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨期中選舉崩盤後，黨內把主因歸於川普失信、貪腐爭議、伊朗戰爭與通膨壓力，以及德州派克斯頓提名失策。

「敵人就在本能寺」 的網路流行梗，可以做為70多名直接參與共和黨期中選舉 的國會議員、選舉顧問、黨團領袖、民調專家、白宮官員與國會幕僚檢討崩盤的歸咎主因。紐約時報5日報導，共和黨期中選舉操盤總舵手、川普 資深顧問布萊爾(James Blair)選前一周在會議上對團隊說：「我看到敵人了，就是自己人。」川普團隊首席民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)回應：「很多地方都是這樣。」

報導指出，這次期中選舉慘敗並不是絕對躲不掉，因為共和黨擁有創紀錄的募款金額，全球首富出手相助，最高法院對選舉獻金做出有利裁決，反對黨則士氣低落且不受歡迎。國會選區重畫之後，民主黨必須拿下數十年來不曾勝選的州才有機會成為參院多數，共和黨也看好守住眾議院些微多數優勢。

然而，共和黨無法克服的困難在於失去公眾信任的總統，還有導致油價走高、一路延燒到大選的伊朗戰爭。伊朗戰爭之所以成為期中選舉的強大力量，關鍵在於能對選民傳達簡單的敘述：川普競選時承諾不會打仗，結果卻發動新的戰爭；川普承諾降低物價，結果油價飆升，通膨惡化。

報導指出，過去近兩年期間，傲慢自大(hubris)幾乎成為川普二度執政的核心哲學。

川普、川普家人與川普親信利用總統職權公然自肥的報導，引起選民共鳴。福斯新聞網(Fox News)10月初進行民調顯示，選民最關心的頭號問題是貪腐。當時白宮發言人凱利(Anna Kelly)回應說，總統行動完全是為美國人民最佳利益著想，不存在任何利益衝突。

2025年，川普對全球發動貿易戰。一年之後，堪薩斯州、德州、愛阿華州等農民仍深切感受衝擊。不過，川普對於政策導致民眾生活壓力顯得漠不關心，並說油價上漲是「微小代價」，討論白宮新宴會多過討論邊境，討論高爾夫球場也多過關注食品雜貨漲價，討論室內裝潢更多於討論解決通膨，一度惹怒某些核心團隊成員。期中選舉前夕，川普對選民拋出的最後訴求是宣傳華府倒影池(Reflecting Pool)整修結果。

選前倒數兩周，川普團隊民調專家在最後一份調查中發現，雖然MAGA路線的共和黨品牌跟民主黨社會主義派系都不受選民青睞，但MAGA包袱卻顯得較為沉重。原本沒打算在這次選舉投票的共和黨人，在調查中被問到有哪些轉變能促使他們再次投票時，兩個最常見的答案是：結束戰爭、解決通膨。

所有候選人當中讓共和黨付出最慘重代價的，就是醜聞纏身的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。長達一年，黨內人士警告派克斯頓恐讓共和黨失去德州參議員席次，但川普執意讓他取代資深參議員孔寧(John Cornyn)。共和黨陣營在德州耗資將近3億為派克斯頓助選，最後卻以得票率落後12%敗選，這筆經費原本可以用來支援其他州的共和黨選舉。