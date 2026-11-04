共和黨敗選後首露面 川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔

川普4日出席白宮新宴會廳上樑儀式，坦言伊朗戰爭推升油價，可能是共和黨敗選的肇因，但堅稱不後悔開戰。路透

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨中選慘敗後，川普首度露面坦承伊朗戰事推高油價可能影響選情，但堅稱仍會做出同樣決定，並稱自己能與民主黨合作。

共和黨 在3日期中選舉慘敗，美國總統川普 隔日首度公開露面，坦言對伊朗 開戰推升油價，可能是拖累選情的原因之一，但堅稱即使重來一次，仍會做出相同決定。

川普4日出席白宮新宴會廳工程上樑儀式，發表近20分鐘演說，大談白宮大興土木的整建計畫。他在演說後接受記者訪問，被問及伊朗戰爭是否拖累共和黨選情時，回答：「我認為這大致上是真的，因為這讓汽油價格在短期內上漲了一些。」但他隨即強調：「如果讓我重新選擇一次，我還是會這麼做，因為從長期來看，這是唯一的辦法。我們不能讓伊朗擁有核武。」

當記者追問開戰是否值得時，川普表示：「我認為值得。你沒有其他選擇。」他警告，若讓伊朗取得核武，「你現在看到的一切，將來可能都不復存在，也許只有這棟建築（指新宴會廳）能留下」。

他並說，原本預期油價漲幅會更大，如今已有大量石油通過荷莫茲海峽運輸，與戰爭初期的情況截然不同。

對於共和黨敗選，川普指出：「如果我的名字也在選票上，我們就會贏。」他說，自己每場造勢活動都吸引成千上萬名支持者，現場氣氛熱烈，但共和黨未能將這股熱情轉化為對其他候選人的支持。

談到民主黨掌控國會後的政局，川普說：「我想，我大概能和民主黨相處得不錯，除非他們想搞破壞。」他並強調自己握有否決權，若不認同民主黨的作為，便可行使這項權力。他透露，民主黨人已打電話來，希望討論一些事情，「這沒有問題」。

關於可能遭到彈劾，川普認為民主黨若真的發動彈劾，將會摧毀民主黨。他反問：「憑什麼？就因為我讓國家成功？我們國家現在比歷史上任何時候都更加成功。」