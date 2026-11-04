共和黨2028大選勝選途徑變窄 衝過270票門檻難度增

緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)爭取任期「六連霸」落敗，共和黨創黨以來將出現第一次在新英格蘭地區沒有聯邦參議員的局面。路透

AI摘要 文章摘要整理： Politico分析指出，期中選舉的藍潮重塑美國政治版圖，使德州、東北部與中西部多州轉向搖擺，共和黨2028年總統大選湊足270張選舉人票的難度明顯升高。

Politico新聞網站4日分析，紅州鐵票倉這次期中選舉被民主黨 「藍潮」攻占，不只是選民對川普總統的嚴厲斥責，更是一次可能根本改變選舉版圖的政治地震，共和黨 2028年總統大選能拿到當選門檻270張選舉人票的途徑突然變窄。

長期以來屬於紅色或藍色的總統大選勢力地圖在期中選舉徹底瓦解。新一屆國會將出任眾院 預算委員會主席、長期研究政治史的州聯邦眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)說，經歷一個世代之後，原本的政治地圖看起來非常僵化，因為現在出現越來越多搖擺州(swing states)。

他說，這張政治地圖在過去四分之一世紀裡重覆使用，但如今一切都變了。

轉變從德州開始發生，德州「由紅轉藍」的預測流傳十多年之後終於實現。民主黨翻轉聯邦參議員席次，還包辦州長以及幾乎全州公職選舉。

德州有40張選舉人票，僅次於54張選舉人票的加州，原本是共和黨在總統選舉的最大戰利品，可是現在已經變成毫無爭議的搖擺州。如果共和黨保不住德州的40張選舉人票，幾乎沒有通往總統寶座的可能。

民主黨長期掌控太平洋沿岸的美西地區，但這次選舉在西部內陸重振實力，保住亞利桑納州、新墨西哥州州長，還重新拿回內華達州州長寶座。

向來屬於紅州的堪薩斯州，這次選舉似乎比大平原區幾州更像西邊鄰居科羅拉多州。民主黨挑戰者、衛理公會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)以得票率領先超過5%的優勢擊敗現任共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)。

川普三次參選總統都拿下勝利的愛阿華州，如今回到幾十年前的決戰州。民主黨候選人桑德(Rob Sand)以得票率領先10%優勢贏得州長選舉，圖雷克(Josh Turek)則在聯邦參議員選舉勝出。

民主黨在「藍牆三州」(blue wall states)密西根州、賓州、威斯康辛州輕鬆保住州長職位，在被視為轉為紅州的俄亥俄州則拿下州長與聯邦參議員。自從2006年以來，這幾州從來不曾出現如此偏藍的紫色色彩。

緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)爭取任期「六連霸」落敗，共和黨創黨以來將出現第一次在新英格蘭地區沒有聯邦參議員的局面。也就是說，共和黨在東北部幾乎可以確定拿不到選舉人票。

共和黨依然保住佛羅里達州州長與聯邦參議員，佛州儼然成為共和黨最後的大州堡壘。

270張選舉人票如何湊齊？民主黨光憑紐約州、新澤西州、伊利諾州以及西岸的加州、俄勒岡州、華盛頓州等六個可靠藍州就有135張票，目標達半。如果德州、佛州等「陽光地帶」(Sunbelt)幾州成為勝負難料的戰場，共和黨總統之路將沒有明確勝利途徑。