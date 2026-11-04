共和黨慘敗後川普面臨5大棘手抉擇

民主黨一拿下國會多數立即放出訊號表明將向川普總統究責，川普必須迅速做出決定是否與民主黨妥協，還是繼續政治對立。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨選舉失利後，川普進入跛鴨階段，需在外交、最高法院提名、幕僚調整、國會協商與建設計畫等5方面作出關鍵取捨。

華爾街日報4日報導，民主黨一拿下國會多數立即放出訊號表明將向川普 總統究責，川普必須迅速做出決定是否與民主黨妥協，還是繼續政治對立。進入跛鴨階段的川普，今後可能無法再像過去一樣牢牢掌控共和黨 ，選舉結果顯示川普政府已經失去選民信任，接下來川普面臨幾項棘手抉擇。

＊外交政策

伊朗、烏克蘭、委內瑞拉以及許多其他地區，白宮都還有尚未完成的繁重事務。川普必須決定是否對伊朗擴大軍事攻擊，達到「以戰止戰」目的。同樣的，在烏克蘭戰爭方面，川普必須考慮是否改變跟俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)的應對策略。至於美國與以色列的關係，川普將面臨更多壓力，要求給予更明確的定義。

＊最高法院

民主黨明年1月成為參院多數黨之後，將有能力擋下川普提名的大法官人選。76歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)很快就會面臨要求主動辭職的壓力，甚至本周就有勸退聲浪出現，好讓共和黨人能在跛鴨階段讓將川普提名的大法官順利送進最高法院。川普會不會開口要求艾里托退休將是觀察重點。

＊幕僚團隊

白宮人事部局選後將有大幅異動的傳聞已經流傳數周，內閣首長與其他官員也可能換人。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth烏紗帽是否不保，特別受到關注。川普3日晚間雖說沒有大規模人事更動的計畫，但這類調整通常在選舉大敗之後迅速出現。

＊國會關係

川普重返白宮初期並未與民主黨達成任何協議，但接下來將有大量協商機會。川普可以把這種新動態轉化成對自己有利的因素，因為民主黨內部難免會有不同派系意見有待整合。如果川普能分裂民主黨，鎖定某個願意在預算、外交、住房等議題與共和黨妥協的派系，將能找到成功之路。然而，如果川普持續跟民主黨樹敵，恐將促成民主黨全體一致團結對抗。

＊工程建設計畫

川普在華府有多項建設計畫因為挨告而尚未完工。白宮宴會廳翻修案雖然挺過司法挑戰，但高爾夫球場、凱旋門與其他工程陷入卡關。

選民已經透過選票發出明確訊號，希望川普專注於解決高油價、負擔能力等問題，川普是否還會投入大量心力推動尚未完成的多項工程，還是將放棄某些計畫，有待觀察。