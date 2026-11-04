期中選舉的4個「意外」華府權力格局劇變

川普總統4日在華盛頓特區白宮的宴會廳施工現場發表演說。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 此次期中選舉民主黨在參眾兩院大勝，並在多個紅州翻轉席次與州長位置，重創川普與共和黨的政治優勢。

民主黨 在3日舉行的期中選舉 中大獲全勝，重新奪回國會參議院與眾議院掌控權。美國輿論認為，此次期中選舉使「華盛頓的權力格局劇變」，川普（Donald Trump）總統「後兩年執政陷入權柄大減的被動困局」。

以下是輿論認為此次期中選舉中的四個「意外」：

民主黨「大勝」

選前，輿論認為，民主黨贏得眾議院多數席位是大概率事件，但參議院控制權存在懸念。結果，民主黨的選舉表現遠超預計，在參眾兩院均獲「大勝」。

國家廣播公司（NBC）預測顯示，民主黨將在眾議院贏得258個席位，超過218席的多數門檻，這將是33年來民主黨在眾議院的最大優勢。有線電視新聞網（CNN）預測顯示，民主黨將在參議院贏得超過54個席位，包括南卡羅來納和德州等7個州原本由共和黨佔據的參議院席位被民主黨奪取。此外，在德州與喬治亞等5個州，民主黨候選人將贏得原本屬於共和黨人的州長職位。

美聯社報導指出，自第二次世界大戰以來，在同一次期中選舉中，國會眾議院和參議院的控制權同時從一個政黨轉到另一個政黨手中，這種情況歷史上僅發生過3次，分別是1946年、1994年與2006年。

《華爾街日報》報導稱，「選民們以驚人的投票結果給了川普總統及其所屬政黨一記當頭棒喝」，「反對浪潮比許多分析人士預測的更為猛烈」。報導指出，共和黨去年在白宮主導下發起全國性行動，試圖趕在期中選舉前重劃國會選區，為本黨爭取優勢，但選舉結果說明共和黨重劃選區的努力並未奏效。

傳統紅州「翻藍」

德州是僅次於加利福尼亞的美國第二大州，也是最重要的紅州。在選舉中，紅色為共和黨象徵色，而藍色則象徵民主黨。在此次選舉中，民主黨候選人、該州眾議員塔拉里科（James Talarico）擊敗共和黨候選人、德州州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），成為1988年以來首名在該州贏得聯邦參議院席位的民主黨人。

同時，希諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗了共和黨現任州長艾伯特（Greg Abbott），成為德州州30多年來首名民主黨州長。CNN指出，艾伯特於2014年首次當選德州州州長，3次選舉他都以兩位數優勢獲勝，而希諾霍薩的當選可能加速德州州向新興搖擺州的轉變。

在南卡羅來納州，安德魯斯（Anne Andrews）擊敗了已故資深聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）的妹妹達琳（Darlene Graham），打破了共和黨的壟斷地位，成為28年以來首名從這個保守州當選聯邦參議員的民主黨人。

在堪薩斯州，民主黨候選人漢密爾頓（Adam Hamilton）擊敗共和黨候選人、現任參議員馬歇爾（Roger Marshall），成為自1932年以來首名在該州贏得參議院席位的民主黨人。

「鐵鏽帶」與農業州「失守」

中西部腹地的「鐵鏽帶」與農業州是共和黨傳統票倉。根據媒體預測，民主黨在愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州與俄亥俄州四州同時贏得了州長職位與參議院選舉。此外，民主黨還在兩年前川普曾以20個百分點優勢拿下的選區贏得了眾議院席位，並在印第安納與密蘇里等州推翻了共和黨在州議會的絕對多數地位。

CNN指出，民主黨在「鐵鏽帶」與農業州鞏固了一批潛在的政治新星，他們將有機會在各自所在州擴大民主黨戰果，其中包括德州州當選州長希諾霍薩、愛阿華州當選州長桑德（Rob Sand）等。

儘管民主黨選舉表現優於共和黨，但 NBC 報導指出，其出口民調顯示，選民對兩黨看法都不好，其中對民主黨的評價為淨負面6個百分點，而對共和黨的評價為淨負面18個百分點。「選民對兩黨都不滿意，這對民主黨人來說是一個重要警訊。」

川普「有點驚訝」

期中選舉一向被視為對總統執政能力的「信任投票」。《華爾街日報》一篇分析文章寫道：「在美國政治史上，很少有總統如此迅速地揮霍掉如此多的政治支持。共和黨的失利，是現代史上選民對一位總統最堅決的否定之一。」

此次面對期中選舉潰敗，川普第一時間發文，撇清自己與選舉結果的關係，稱「我不在選票上，要是我在，我們會以壓倒性優勢獲勝！」

美東時間3日深夜，川普密集接受多家媒體採訪，坦言「有一點驚訝」，稱「絕對願意接受選舉結果，準備與民主黨合作」。他甚至對民主黨的勝利表示祝賀，稱民主黨「表現不錯」。

《紐約時報》報導指出，接受媒體採訪前，川普在白宮東廳與一些高級助手聚在一起觀看選舉預測結果出爐，一些在場者形容氣氛「陰暗」且「像葬禮一樣」。「整個晚上，川普對政治助手發泄不滿」。