眾院議長強生將辭共和黨黨團領袖

現任眾院議長強生(Mike Johnson)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 眾院議長強生在共和黨期中選舉失利後，宣布辭去黨團領袖並不競逐少數黨領袖，黨內隨即展開接班人之爭。

Politico新聞網站報導，消息人士說，共和黨 在期中選舉遭逢大敗，現任眾院 議長強生(Mike Johnson)4日在電話中私下向幕僚透露將辭去黨團領袖職務，三年前意外崛起當上議長的領導之路將畫下句點。紐約時報報導，強生表示不打算在新一屆國會角逐少數黨領袖，騰出空位將讓新一代共和黨國會議員有更多發展空間。

54歲的強生雖然贏得路易斯安納州聯邦眾議員連任，但由於共和黨失去多數席次，眾院議長勢必換人。

共和黨在期中選舉至少流失21席。民主黨 睽違四年之後重拾多數席次。

消息人士說，強生對幕僚表示，已經跟川普總統通過電話。一名幕僚表示，強生並未明確說明是否不會在新一屆國會宣誓就任聯邦眾議員，還是會直接辭去眾議員職務。

Politico分析，強生宣布辭去黨團領袖，立即揭開一場接班人之爭。現任眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)與眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)都有意角逐共和黨團領袖。眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)、德州聯邦眾議員弗盧格(August Pfluger)可能也會加入挑戰。

消息人士說，史卡利斯與喬登其實都各自暗中鋪路已有數月，4日都會宣布參選。

2016年當選國會議員的強生，在前共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭到罷免，以及史卡利斯、喬登等同僚相繼爭取出任議長卻接連失敗之後，2023年在持續數日的表決當中勝出，當選議長。2024年大選，共和黨同時贏得總統選舉及參眾兩院多數，強生也連任眾院議長。