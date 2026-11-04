我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨期中選舉大勝⋯今日5件事

每個人都心知肚明 范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

眾院議長強生將辭共和黨黨團領袖

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現任眾院議長強生(Mike Johnson)。（路透）
現任眾院議長強生(Mike Johnson)。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

眾院議長強生在共和黨期中選舉失利後，宣布辭去黨團領袖並不競逐少數黨領袖，黨內隨即展開接班人之爭。

Politico新聞網站報導，消息人士說，共和黨在期中選舉遭逢大敗，現任眾院議長強生(Mike Johnson)4日在電話中私下向幕僚透露將辭去黨團領袖職務，三年前意外崛起當上議長的領導之路將畫下句點。紐約時報報導，強生表示不打算在新一屆國會角逐少數黨領袖，騰出空位將讓新一代共和黨國會議員有更多發展空間。

54歲的強生雖然贏得路易斯安納州聯邦眾議員連任，但由於共和黨失去多數席次，眾院議長勢必換人。

共和黨在期中選舉至少流失21席。民主黨睽違四年之後重拾多數席次。

消息人士說，強生對幕僚表示，已經跟川普總統通過電話。一名幕僚表示，強生並未明確說明是否不會在新一屆國會宣誓就任聯邦眾議員，還是會直接辭去眾議員職務。

Politico分析，強生宣布辭去黨團領袖，立即揭開一場接班人之爭。現任眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)與眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)都有意角逐共和黨團領袖。眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)、德州聯邦眾議員弗盧格(August Pfluger)可能也會加入挑戰。

消息人士說，史卡利斯與喬登其實都各自暗中鋪路已有數月，4日都會宣布參選。

2016年當選國會議員的強生，在前共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭到罷免，以及史卡利斯、喬登等同僚相繼爭取出任議長卻接連失敗之後，2023年在持續數日的表決當中勝出，當選議長。2024年大選，共和黨同時贏得總統選舉及參眾兩院多數，強生也連任眾院議長。

精華 FAQ

  • 報導指出，共和黨在期中選舉遭逢重大挫敗，失去眾院多數席次，讓強生的領導位置面臨重整，因此他選擇辭去黨團領袖職務。

  • 強生已表示不打算在新一屆國會競逐少數黨領袖，並希望將空位留給更年輕的新一代共和黨議員，讓黨內出現更多發展機會。

  • Politico分析，史卡利斯與喬登都已暗中布局數月，預計參選；此外，黨鞭埃莫爾與德州眾議員弗盧格也被認為可能加入競逐。

共和黨 眾院 民主黨

上一則

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

下一則

期中選舉共和黨慘敗 白宮發文強調川普「仍是你們的總統」

延伸閱讀

CNN分析：民主黨若成眾院多數赫塞斯恐官運生波

CNN分析：民主黨若成眾院多數赫塞斯恐官運生波
傑佛瑞斯若成為眾院議長將寫歷史 領導風格面臨檢視

傑佛瑞斯若成為眾院議長將寫歷史 領導風格面臨檢視
華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素
民主黨參院黨團領袖選舉採無記名投票 舒默連任仍有變數

民主黨參院黨團領袖選舉採無記名投票 舒默連任仍有變數

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作