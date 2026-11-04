「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

副總統范斯 4日在社群媒體發文指出，共和黨 在期中選舉大敗是因為伊朗 戰爭。他表示，所有支持伊朗戰者的人都必須面對一個事實，那就是把持多年的國會掌控權結果因此拱手讓人。開票之夜的3日晚間，川普總統接受紐約時報訪問時則表示，不後悔對伊朗開戰。川普說，這場戰爭對美國與全世界都非常重要。

范斯貼文表示：「我們敗選原因就是這場戰爭。」

他指出，所有坦誠的對話都必須以此做為起點。

他指出：「如果想要爭辯說這是值得的，說失去未來六年參院掌控權是值得的，那就去做吧。」

范斯表示，如果要爭辨值得為伊朗戰爭付出代價，無論贊同與否，至少彼此坦白，「但每個人都心知肚明我們為何會輸」。

以下為范斯貼文全文：

我們這邊的數據分析師最著迷的事情之一就是「選民結構」——選民組成是否足夠接近2024年的狀況，讓共和黨得以勝選。儘管民調顯示民主黨將大獲全勝，但數據卻不斷告訴我們同一個故事：在某些州，投票率還算可以；在其他州，投票率簡直驚人；而且沒有任何一個州的投票率出現災難性的低迷。我們團隊內部確實瀰漫著一股樂觀情緒：我們的支持者有出來投票。

因此，我問了我所認識最聰明的數據專家：這是否意味著我們將震撼全世界？「不，」他告訴我。「我們的表現可能會比民調顯示的更好。但數據告訴我們，許多2024年支持川普與萬斯（Trump/Vance）的選民現在感到非常憤怒，並打算投給對手。我們的選民確實有出來投票，但他們可能不會投給我們。」

如今看來，這番話簡直是精準的神預言。我們的選民確實出來投票了。以佛羅里達州為例，共和黨選民比民主黨選民多出了9個百分點，僅比2024年的狀況微幅下滑幾個百分點。無庸置疑，我們在某些地區的催票工作本可以做得更好。但核心問題並不在於投票率。核心問題在於，許多在2024年投票給川普與萬斯的人，在2026年選擇了民主黨。

對於究竟發生了什麼事以及背後的原因，接下來勢必會有一場激烈的內鬥與爭論。一位我非常尊敬的民調專家告訴我，我們在選戰衝刺階段的經濟政見宣傳不夠尖銳。我相信這確實是事實。

但我們敗選的真正原因，對幾乎所有人來說都心照不宣。

另一位民調專家——也是我在政壇所認識最聰明的人之一——昨天告訴我，我們在政黨票選情（generic ballot）上會輸掉13個百分點。在進入週二投票日之前我心情確實偏向消極，但連我都對這個數字感到震驚。在他的民調中，他發現許多2024年支持川普的選民非常憤怒，並打算投給民主黨。他詢問了這些背棄我們的選民，是什麼原因能讓他們重新回到我們的陣營。前四大答案幾乎涵蓋了所有的回應：

1）結束戰爭

2）專注於生活成本／通貨膨脹

3）貫徹「美國優先」

4）改變我們與以色列的關係

我們的選民出來投票了。而上述四個原因，正是許多人轉而投給民主黨的主因。這是根據一位精準預測結果的民調專家所做的調查。當許多人在週一圍剿坎波斯－達菲（Rachel Campos-Duffy）、只因她呼籲透過外交途徑解決衝突時，事實證明她的政治建議是切中要害的。（她也是個非常好的人。）

在接下來的幾個月裡，將會出現大量的「情緒情緒勒索與洗腦」（gaslighting）。準備好聽見無數建制派政治人物聲稱，解決我們困境的妙方是「移民大赦」。我對於應該改變執法方式抱持開放態度——例如更專注於開罰雇用非法勞工的企業。但任何鼓吹大赦的人都是在對你撒謊。

我們敗選的原因就是戰爭。總統本人昨晚也這麼說了。

如果你想爭辯這一切都是值得的，爭辯輸掉未來6年的參議院控制權是值得的，那就開誠布公地去爭辯吧。去主張這是一個值得付出的代價。無論贊同與否，至少那才是坦誠的態度。

但每個人都心知肚明我們為什麼會輸。任何關於我們未來該何去何從的坦誠對話，都必須從這裡開始。

我對我們的國家依然抱持希望。對於那些感到氣憤、想說「我早就跟你說過了」的人：你是對的，你確實提醒過我們。請帶著這股力量，去支持並選出與你擁有相同世界觀的共和黨人。對於那些單純對選舉結果感到氣憤的人，你確實該感到憤怒。讓我們轉化這股怒火，重新投入拯救我們國家的工作。