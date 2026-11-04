民主黨參院黨團領袖選舉採無記名投票 舒默連任仍有變數
民主黨可能同時掌握參眾兩院多數，但參院黨團領袖選舉採無記名投票，使舒默續任不再百分百確定。
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民主黨可能同時掌握參眾兩院多數，但參院黨團領袖選舉採無記名投票，使舒默續任不再百分百確定。
民主黨同時贏得參眾兩院多數，明年1月即將上台的新任多數黨領袖受到矚目。國家廣播公司(NBC)3日報導，民主黨眾議院黨團訂於11月16日那周選舉黨團領袖，現任眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)接下來在1月3日全院表決時只要通過218票簡單多數，便將成為美國歷史上第一位非洲裔眾院議長，民主黨參議院黨團尚未公布選舉黨團領袖的日期，但美聯社先前報導，日期可能訂於選舉日隔周。
美聯社分析，許多民主黨人認為如果民主黨拿下參院多數席次，舒默出任黨團領袖將十拿九穩，但無記名投票卻意味著沒有百分之百保證。
期中選舉前，緬因州聯邦參議員候選人傑克森(Troy Jackson)、堪薩斯州聯邦參議員候選人漢密爾頓(Adam Hamilton)、密西根州聯邦參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)在內等民主黨候選人，便已表示如果當選將不支持舒默續任黨團領袖，或者對於是否支持舒默並未表態。
傑克森、漢密爾頓、薩伊德在開票之夜全部勝選，未來在黨團領袖無記名選舉中擁有投票權。
進步派要角桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)尚未承諾支持舒默，密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)則呼籲黨團領導階層應該「世代交替」。
舒默過去曾經擔任參院多數黨領袖四年。
因為參院黨團將採無記名投票，許多黨內人士雖認為舒默若帶領民主黨取得多數席次幾乎穩當，但匿名表決讓部分反對聲音可能浮現，連任因此不再有絕對保證。 緬因州的傑克森、堪薩斯州的漢密爾頓與密西根州的薩伊德都已勝選，且先前曾表態不一定支持舒默或未明確表態，因此在黨團投票中可能成為影響票源的關鍵。 進步派人物桑德斯與華倫尚未承諾支持舒默，密西根州參議員絲拉金則公開主張黨團領導階層應世代交替，顯示舒默在黨內仍面臨一定程度的挑戰。
精華 FAQ
因為參院黨團將採無記名投票，許多黨內人士雖認為舒默若帶領民主黨取得多數席次幾乎穩當，但匿名表決讓部分反對聲音可能浮現，連任因此不再有絕對保證。
緬因州的傑克森、堪薩斯州的漢密爾頓與密西根州的薩伊德都已勝選，且先前曾表態不一定支持舒默或未明確表態，因此在黨團投票中可能成為影響票源的關鍵。
進步派人物桑德斯與華倫尚未承諾支持舒默，密西根州參議員絲拉金則公開主張黨團領導階層應世代交替，顯示舒默在黨內仍面臨一定程度的挑戰。
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