共和黨慘敗 川普怪自己沒在選票上 共和黨人則說錯在川普
共和黨在期中選舉慘敗後，川普怪自己未上選票，黨內人士則指責關稅、伊朗戰爭及錯誤提名等決策害黨失利。
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共和黨在期中選舉慘敗後，川普怪自己未上選票，黨內人士則指責關稅、伊朗戰爭及錯誤提名等決策害黨失利。
紐約時報4日報導，共和黨在期中選舉遭逢慘敗之後，川普總統與共和黨相互指責。川普說失利要歸咎於自己這次沒有列名選票上，黨內人士則說敗選都是川普的錯。
3日晚間，全國某些選區仍未截止投票之際，川普接受紐約時報採訪時說：「我不在選票上，因為我沒參選，我們才沒辦法讓足夠的人願意出來投票。」
但在同一時間，共和黨人士紛紛開始把矛頭指向川普。多名共和黨人說，共和黨同時失去參眾兩院掌控權，創下數十年來期中選舉最差表現，就是川普在期中選舉前一年系列決策的直接後果，例如關稅、伊朗戰爭以及戰爭導致物價推高。
某些共和黨人對川普的政治直覺提出質疑，認為川普在選前幾周最後衝次階段設法拉抬實力薄弱的候選人、展開沒有說服力的巡迴造勢，都讓共和黨勝利機會流失。
密西根州共和黨選舉策略專家羅伊(Jason Roe)表示：「川普幾乎是在向美國人挑釁，要大家投票反對他。」
羅伊分析，川普選前最後造勢無異是一場「集結所有能夠激怒美國人民惱人手段的精選巡演」。他表示，川普對於選舉結果的分析簡直「荒謬」(ridiculous)，因此川普就是「共和黨崩盤的操盤手」(the engineer of the Republican collapse)。
某些共和黨人為川普辯護，其他共和黨人則呼籲共和黨與川普切割。川普任期最後兩年在共和黨內還能掌握多少影響力，開始受到質疑。
明年1月即將任滿退休的共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)指出，川普把共和黨慘敗歸咎於沒有參選是「胡說八道」(nonsense)。
貝肯說：「這又是完全以自我為中心。」
貝肯表示，共和黨大輸的頭號原因是川普不受歡迎，其次是川普在幾個參議院關鍵選區力挺實力不佳的候選人，包括派克斯頓(Ken Paxton)、達琳(Lindsey Graham)。
貝肯說：「我們連南卡州聯邦參議員都輸了，搞什麼鬼。」他說，問題就出在川普把不適合的人選硬推上台。
科羅拉多州共和黨顧問瓦德漢姆斯(Dick Wadhams)說，在紅州輸掉參議院席次的大多數共和黨候選人，都是川普親自招兵買馬或背書的人選，投票結果顯示這些州的選民透過選票對川普表達反對。
瓦德漢姆斯指出：「這不是投票挺民主黨，而是投票反對川普。」
前總統雷根白宮幕僚、曾為川普出版傳記的總統歷史學家薛利(Craig Shirley)指出，這次期中選舉對共和黨來說是「一大恥辱」。他說，伊朗戰爭顯然對共和黨選情造成重擊，「如果沒有這場戰發，選舉結果將截然不同」。
川普認為，因為自己這次沒有列在選票上，所以無法像以往一樣帶動支持者投票，導致共和黨在關鍵選區的動員不足，才會出現慘敗。 不少共和黨人認為，川普在選前一年的關稅、伊朗戰爭等決策推高物價，又在選前力挺實力不佳的候選人，讓共和黨失去參眾兩院控制權。 文章指出，這次慘敗使川普在共和黨內的影響力受到質疑，也引發部分黨內人士呼籲與他切割，顯示未來兩年黨內路線可能出現變化。
精華 FAQ
川普認為，因為自己這次沒有列在選票上，所以無法像以往一樣帶動支持者投票，導致共和黨在關鍵選區的動員不足，才會出現慘敗。
不少共和黨人認為，川普在選前一年的關稅、伊朗戰爭等決策推高物價，又在選前力挺實力不佳的候選人，讓共和黨失去參眾兩院控制權。
文章指出，這次慘敗使川普在共和黨內的影響力受到質疑，也引發部分黨內人士呼籲與他切割，顯示未來兩年黨內路線可能出現變化。
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