除舒默外 還有4位民主黨人被看好成為新任參院多數黨領袖

聯邦參議員舒默可望成為參院多數黨領袖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨意外大勝後，舒默是否續任參院多數黨領袖出現變數，市場與黨內氣氛同時看好夏茨、墨菲、范霍倫與布克等人接班。

選前民調普遍看好民主黨 之際，Politico新聞網站投票前夕分析，如果民主黨贏得參議院 多數席次，現任少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在幾乎沒有挑戰者的情況下，可望出任多數黨領袖。然而，民主黨意外迎來大獲全勝之後，舒默能否登上多數黨領袖寶座出現變數。新聞周刊(Newsweek)3日分析，舒默在民主黨團掌權近十年後，如今面臨是否交棒的去留質疑，預測市場交易平台Kalshi看好另外四名民主黨參議員頗有出線機會：夏威夷州聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)、康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)。

新聞周刊報導，2017年迄今領導參院 民主黨團的舒默雖然是續任黨團領袖最佳人選，但這次期中選舉有一批民主黨新血輪進入參議院，這些政治新秀先前已經明確表達希望黨團領袖換人。

直到目前為止，民主黨內還沒有人對75歲的舒默發起挑戰。

Kalshi平台3日玩家交易數據顯示，舒默繼續領導民主黨團的機率有79%。夏茨出任黨團領袖機率13%，墨菲6.9%，范霍倫4%，布克2%。

夏茨目前是民主黨黨團首席副黨鞭兼民主黨會議副秘書長，之前已經表態希望能在黨鞭德賓(Dick Durbin)退休之後接棒，成為黨團第二號人物。

夏茨與民主黨高層合作密切，在對抗氣候變遷與健保政策落實多項進步派政策。新聞周刊分析，夏茨的黨團經驗與人脈關係，對於黨團領袖職位空缺時爭取更上一層樓發展，都是有利因素。

大力主張民主黨必須改變與川普總統應對方式的民主黨人當中，墨菲是代表人物之一。2013年進入參院迄今的墨菲，要求民主黨推出更鮮明的經濟政策，對於川普政策要做出更有力的回擊。

墨菲10月31日中風，目前仍在住院，但預期將能完全康復。

范霍倫具備另外三人沒有的一項優勢就是已經獲得一名民主黨新科參議員背書。

密西根州聯邦參議員當選人薩伊德(Abdul El-Sayed)早在今年8月就說，希望范霍倫能取代舒默。

布克2013年以來一直保住席次，2020年曾參加民主黨總統初選，是知名度最高的民主黨參議員之一，有助於協助民主黨塑造公共訊息，全國知名度可能在角逐黨團領袖過程中成為優勢。