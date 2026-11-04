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華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

記者顏伶如／即時報導
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圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反...
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵分析指出，民主黨在期中選舉大獲全勝，關鍵在於聚焦經濟議題奏效、共和黨選區重畫失靈，以及川普背書與造勢未能挽回流失選票。

華盛頓郵報4日分析，民主黨3日晚間在各級選舉捷報頻傳，幾乎包辦選前被認為毫無勝算的紅州決戰選區，共和黨在期中選舉這一仗堪稱全軍覆沒。從1994年以來，民主黨第一次同時拿下參眾兩院多數，民主黨候選人也以黑馬之姿贏得德州州長選舉。身為共和黨眾議院選舉操盤手的共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee)主席哈德遜(Richard Hudson)，連自己的北卡羅來納州聯邦眾議員席次都沒能保住。

先前角逐共和黨南卡羅來納州聯邦參議員初選卻輸給達琳(Darline Graham)的南卡州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說：「驕兵必敗。」獲得川普背書的達琳3日晚間落選。諾曼表示，川普對全國各地選情都判斷失誤。

報導分析，民主黨連連告捷的關鍵因素包括：

＊真正具有歷史意義的開票之夜

民主黨在投票日當天期盼迎接有利結果，但隨著開票陸續出爐，勝利規模龐大連民主黨人一時之間都難以置信。民主黨同時掌控參眾兩院多數，可能全面推動立法議程，重點包括結束伊朗戰爭、提高最低工資，以及推翻川普政府對社會安全網計畫的經費削減。

＊實際結果比共和黨原本預期更加糟糕

共和黨的預期心態與民主黨剛好相反，對於選情不利已有心理準備，但隨著肯塔基州、印地安納州、佛羅里達州計票出爐，局勢瞬間變得明朗，原本預料的糟糕夜晚演變成為歷史等級的災難。強生(Mike Johnson)雖然贏得路易斯安納州聯邦眾議員連任，但將失去眾院議長寶座。

＊民主黨聚焦經濟議題戰術奏效

2024年，民主黨因為經濟議題而受重創，拜登總統四年執政之後未能連任，印證川普當時對於拜登政府沒能降低物價的指責。

事隔兩年，同樣也是經濟議題讓共和黨落入絕境。出口民調顯示，在眾議院決戰選區當中，把經濟列為首要議題的選民當中，54%支持民主黨，43%支持共和黨。

＊國會選區重畫沒讓共和黨保住席次

選區重畫沒有出現讓共和黨眾院席次增加的效果，幾個重畫之後原本對共和黨選情較有利的新選區，選民反而倒向民主黨。

＊川普基本盤瓦解

2024年大選時，川普在偏鄉地區以及擁有最多沒有大學學歷白人居民的郡縣，得票率都遠遠超過民主黨候選人賀錦麗。然而，到了2026年，這些選區跟全國其他地區一樣掀起「藍潮」(blue wave.)。拉丁裔選民更是大幅重新轉向民主黨，包括2024年高度支持川普的佛州、德州西語裔選民。

＊川普欽點候選人為民主黨拱手送上勝利

「四連霸」共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)今年想尋求連任卻被川普逼退，改以醜聞纏身的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)出馬參選。

曾經批評川普的共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)被迫退休，找來共和黨全國委員會(RNC)主席瓦利(Michael Whatley)披掛上陣。

資深共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)7月驟逝，川普對有意接棒的諾曼與弗萊(Russell Fry)都沒興趣，欽點葛理漢胞妹達琳。

＊川普巡迴造勢沒有加分效果

根據白宮資料，川普選前最後幾周展開的密集造勢，32天之內造訪20州。舉辦30場活動。川普呼籲支持者把這次選舉「看成我也列名選票上」。

＊選民締造多項美國歷史紀錄

巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)將成為美國史上第一位非洲裔女州長，巴帕斯(Chris Pappas)將成為第一位公開出櫃的男同志聯邦參議員，哈蘭德(Deb Haaland將成為美國第一位原住民女州長。

精華 FAQ

  • 因為民主黨不僅奪回參眾兩院多數，還在多個原本被看好由共和黨拿下的紅州決戰選區勝出，甚至連州長選舉也有突破，形成罕見的大幅翻盤。

  • 文章認為，經濟議題讓共和黨失分、選區重畫未帶來預期席次、川普基本盤鬆動，以及他欽點的候選人表現不佳，都是導致共和黨全面潰敗的關鍵。

  • 川普欽點的候選人接連出局，密集造勢也未能拉抬共和黨聲勢，反而顯示他的全國判斷失準，未能阻止紅州與傳統支持群體向民主黨靠攏。

共和黨 華郵 華盛頓郵報

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