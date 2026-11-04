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阿拉斯加參院選戰攪局風波 共和黨蘇利文得票領先

阿拉斯加參院選戰攪局風波 現任共和黨蘇利文得票領先

記者顏伶如／即時報導
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共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文3日晚間對支持者發表演說。(美聯社)
共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文3日晚間對支持者發表演說。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉斯加聯邦參院選戰中，共和黨現任參議員蘇利文暫時領先民主黨對手佩爾托拉，但計票未完且可能進入決選，同名候選人攪局案也引發司法部調查。

共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)爭取任期「三連霸」，民主黨挑戰者是前任聯邦眾議員瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)，選前媒體爆料，民主黨找來跟蘇利文同名同姓的退休老師蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)加入選戰企圖混淆選民。根據紐約時報4日早晨統計，75%選票完成計票的情況下，現任參議員蘇利文以得票率48.49%暫時領先，佩爾托拉47.68%居次。另一名共和黨候選人海克斯(Gerald L. Heikes)得票率2.16%，無黨籍退休老師蘇利文得票率1.66%。

由於民主黨確定拿下參議院多數席次，如果蘇利文連任成功，將成為變成少數黨的參院共和黨團成員。

無黨派非營利新聞網站「阿拉斯加燈塔報」(Alaska Beacon)報導，阿拉斯加州聯邦參議員選舉結果依然勝負難料，因為仍有數以千計缺席投票(absentee ballots)、提早投票(early votes)尚未統計。

報導指出，以目前計票看來，不管是尋求連任的蘇利文或挑戰者佩爾托拉，都未達到州法規定能夠避免進入第二輪決選的50%得票率。

蘇利文3日晚間對支持者發表演說表示：「我有信心當所有選票清點完畢時，我將有榮幸在聯邦參議院代表大家。」

到了4日凌晨3時，蘇利文與佩爾托拉開票差距一度只有626票。

還沒完成計票的某些偏遠鄉鎮，被認為是對民主黨較為有利的選區。

佩爾托拉3日在造勢活動上對支持者說：「開票結果不會很快出爐，不過阿拉斯加州民眾都很有耐心。」

她說，希望美國本土48州的民眾能知道，阿拉斯加州開票不是幾小時的事，也不會是幾天的事，可能耗時數周，「我們都知道這一點，向來都是如此，這是阿拉斯加州的常態」。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)3日上午接受福斯新聞網訪問時說，將持續調查阿拉斯加州選舉同名候選人攪局案。司法部3日升級調查行動，對民主黨競選人員發出傳票。

精華 FAQ

  • 在完成約75%計票後，現任共和黨參議員蘇利文以48.49%暫居第一，佩爾托拉以47.68%緊追在後，兩人差距相當接近。

  • 因為仍有數千張缺席票與提早投票尚未統計，而且兩位主要候選人都未達50%門檻，依州法可能需要進入第二輪決選。

  • 報導指民主黨找來與蘇利文同名的退休老師參選，疑似混淆選民；司法部已升級調查，並對民主黨競選人員發出傳票。

共和黨 蘇利文 參院

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