出口民調：川普支持率剩38% 超過4成選民投票為反川

川普總統2日在華府林肯紀念堂倒影池發表期中選舉前的談話，離開時短暫脫下帽子。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 出口民調顯示川普支持率跌至38%，43%選民明言投票是為反川，經濟、移民與兩黨不滿情緒共同成為選戰主軸。

多家媒體共同委託的出口民調早期結果顯示，川普 在選舉日的支持率只有38%，不認可的有62%。國家廣播公司(NBC)分析指出，這是近20年來在任總統的最低點，僅高於2008年小布希 卸任前的27%，也明顯低於川普第一任期2018年期中選舉時的45%。

在參院選戰的關鍵州，川普同樣不受青睞。喬治亞州、俄亥俄州、密西根州和德州的參院選民，多數不認可川普的施政表現，比率都高於2018年。

有43%的選民表示，投票 原因之一是要反對川普，遠高於2018年；表示投票是為了支持川普的只有16%。

經濟成川普罩門

經濟曾是川普最有力的議題，如今卻成為弱項。75%的選民認為美國經濟狀況不佳，65%認為川普的政策讓經濟變糟，62%認為川普要為高物價負責。2018年民主黨在期中選舉大勝時，還有68%的選民認為經濟狀況良好。

選民認為當前最重要的議題是經濟(39%)，其次是民主制度(32%)。44%表示財務狀況比兩年前川普重返白宮時更差，只有18%表示變好。

移民方面，57%的選民認為川普的移民執法做得太過頭，59%不認可移民及海關執法局(ICE)。

選民對兩黨都不滿

選民對民主、共和兩黨都是負面看法多於正面看法。54%對民主黨持負面看法，46%持正面看法；對共和黨持負面看法的有59%，持正面看法的有41%。近五分之一的選民對兩黨都沒有好感，比過去兩次期中選舉至少高出5個百分點。

這項出口民調由SSRS公司為美聯社(AP)、國家廣播公司(NBC)、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、CNN等多家媒體共同執行，訪問對象包括選舉日投票的選民，以及提前投票和郵寄投票的選民。目前為早期結果，數字可能隨開票進度調整。