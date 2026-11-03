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期中選舉首批結果出爐 關島藍紅各翻一席

期中選舉首批結果出爐 關島藍紅各翻一席

世界新聞網王若馨／即時報導
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現任關島議會副議長艾達(Tony Ada)代表共和黨在總督選舉中勝出。(關島議會...
現任關島議會副議長艾達(Tony Ada)代表共和黨在總督選舉中勝出。(關島議會官方網站)

AI摘要

文章摘要整理：

關島期中選舉初步開票顯示，民主黨與共和黨各拿下一席，前者在眾院代表選舉領先，後者則奪回總督位置，結果仍待正式認證。

期中選舉首批結果3日(關島當地時間4日凌晨)在關島出爐。根據關島選舉委員會公布的非正式結果，民主黨在關島駐眾院代表選舉中領先，共和黨則在總督選舉中勝出，兩黨可望各翻轉一席。

新聞周刊(Newsweek)報導，民主黨看來可望拿下今年期中選舉第一個翻轉的國會席次。關島代表在眾院沒有最終表決權，這一席不計入過半所需的218席，象徵意義大於實質。

關島國會代表選舉中，民主黨籍前關島總檢察長林蒂亞科(Alicia Limtiaco)得15,645票、得票率51%，領先尋求連任的共和黨籍現任代表莫蘭(James Moylan)；莫蘭得14,983票、48.84%，兩人差距662票。

共和黨拿下總督 民主黨承認敗選

總督選舉則由共和黨候選人艾達(Tony Ada)取勝，民主黨候選人特拉赫(Therese Terlaje)已致電艾達承認敗選。

關島現任總督雷昂格雷羅(Lou Leon Guerrero)是民主黨籍，共和黨此役由藍翻紅。

艾達與副總督搭檔卡佛(E.J. Calvo)得15,945票、得票率51.45%，特拉赫與佩雷斯(Sabina Perez)得14,925票、48.15%，差距1,020票，59個投票所已全部開完。

這次選舉共投出31,414張選票，投票率53.11%。關島選委會預定11月19日清點島外選票，所有結果仍須經選委會認證。

精華 FAQ

  • 根據非正式結果，民主黨在關島駐眾院代表選舉領先，共和黨則在總督選舉勝出，兩黨可望各翻轉1席，形成藍紅各下一城的局面。

  • 民主黨籍前關島總檢察長林蒂亞科以15,645票、51%領先共和黨現任代表莫蘭的14,983票、48.84%，雙方差距為662票。

  • 共和黨候選人艾達與副總督搭檔卡佛以15,945票、51.45%勝出，民主黨對手特拉赫已致電承認敗選；關島選委會將於11月19日清點島外選票並完成認證。

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