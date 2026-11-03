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川普期中選舉日談移民、伊朗與關稅 鎖定右翼支持者催票

中央社華盛頓3日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

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文章摘要整理：

川普在期中選舉投票日透過福斯節目向支持者喊話，強調移民、伊朗與關稅政策成效，試圖為共和黨爭取選票並鞏固右翼支持。

美國總統川普在期中選舉日上午，透過電視節目電話連線向選民發表最後喊話，為自己的施政紀錄辯護。他說，透過打擊非法移民、對伊朗開戰及關稅政策，他已經重建美國。

法新社報導，川普（Donald Trump）接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）電話訪問時說：「我們必須讓美國保持偉大。我們現在很強大，兩年前的情況卻糟透了。」

目前美國民眾正陸續前往投票，而這場選舉可能使川普所屬的共和黨失去國會控制權。

民調預測，民主黨可望贏得聯邦眾議院，並有機會拿下參議院。目前川普自身支持度已大幅下滑，他在最後關頭，將喊話對象擺在右翼票倉。

川普說：「我們曾經是全世界的笑柄。其他國家的領袖甚至不把我們當一回事。他們認為我們是傻瓜，但現在我們炙手可熱，我們是全世界最炙手可熱的國家，所有人都尊重我們。」

「我們要繼續維持，而且變得更好。」

川普在他的第2個總統任期大幅減少從墨西哥越境進入美國的移民人數，並發動導致美國汽油價格飆漲的美伊戰爭。

法新社指出，他今天再次重申他經常提出、但往往毫無根據或誇大其詞的說法。

川普說：「我接手時，邊境門戶大開。數以百萬計的人湧入，其中許多是罪犯和殺人犯。」

「他們是從非洲剛果、南美洲各地和亞洲的監獄獲釋，大批湧入我們的國家。那幅景象實在可怕，而且他們非常危險。」

川普補充道：「通膨問題解決了。至於荷莫茲海峽（Hormuz Strait），我們透過（對伊朗實施）海軍封鎖，已經完全掌控了那裡。我的意思是，一切都很順利。」

「汽車製造商正紛紛湧入美國，因為他們不想支付關稅。」

精華 FAQ

  • 他接受福斯新聞頻道《福斯與朋友們》電話連線訪問，利用節目平台直接向選民發表最後喊話，為自己的施政紀錄辯護並爭取支持。

  • 他把重建美國歸功於打擊非法移民、對伊朗開戰，以及關稅政策，並聲稱這些措施讓美國比兩年前更強大、在國際上重新受尊重。

  • 報導指出，民調預測民主黨可能拿下眾議院，甚至有機會奪回參議院，因此川普在支持度下滑之際，刻意把喊話對象鎖定右翼票倉。

川普 伊朗 移民

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