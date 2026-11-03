川普：美國金援以色列40億計畫今年底將停止

美國總統川普（右）和以色列總理內唐亞胡（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪時表示，美國對以色列的40億援助計畫將在今年底停止，但以色列仍可自由向美國購買武器，且停援構想據稱來自內唐亞胡。

川普 總統3日上午接受福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目專訪時說，美國對以色列 的40億金援計畫今年底將停止，但以色列仍可自行向美國購買武器。川普表示，停止金援的構想是以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)提出，理由是以色列是「非常繁榮的國家」，不再需要援助。

川普在訪問中重申2024年競選承諾：避免無償的對外援助、削減政府開支。

川普表示，美國對以色列的40億援助計畫包括經費與物資，包括軍事援助、現金以及條件交換(barter)。他表示，跟內唐亞胡討論結束援助已有數年，這個構想是內唐亞胡主動提出。

川普說：「他們不需要這筆錢。」他表示：「以色列是我們的第一目標。我們給他們的援助比別人更多，但他們已經不需要了。」川普指出：「以色列是一個非常繁榮的國家。」

川普受訪時說，援助以色列的計畫已經成為政治攻擊目標，這點內唐亞胡也很清楚。

根據現行美以安全協議，美國每年為以色列提供大約38億元援助，直到2028年為止。

內唐亞胡先前曾經表示，希望逐步減少以色列對美國軍事援助的依賴。不過，協議協議何時進行任何變更、條款細節為何，雙方均未公布。

川普受訪時說，未來以色列還是可以向美國購買武器，「他們想買什麼都可以」。