我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機穿2類褲恐血栓、恐阻礙逃生 專家教怎麼穿

得罪死忠讀者急止血 只因紐時說了關於民主黨的真話

美期中選舉 共和黨仍有勝算

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維吉尼亞州選民3日在費法克斯郡政府中心投下期中選舉選票。歐新社
維吉尼亞州選民3日在費法克斯郡政府中心投下期中選舉選票。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，雖然民主黨普遍被看好，但民調失準、川普票倉州選戰與選民未將反川普情緒轉成投票，仍讓共和黨在期中選舉保有優於預期的勝算。

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，儘管外界普遍看好民主黨在3日登場的期中選舉中取得佳績，但民調可能失準，加上參議院選戰主要集中在川普的傳統票倉，共和黨仍有機會繳出優於預期成績。

華盛頓郵報上周公布的堪薩斯州參議員選情民調，正凸顯民主黨最擔心的情況。由於共和黨支持者較不願意接受民調訪問，調查結果可能系統性低估共和黨支持度，尤其是在共和黨占優勢的州。儘管這種情況在川普時代的期中選舉中並不常見，但仍不排除可能發生。

此外，今年參議院選戰主要戰場幾乎都位於川普的傳統票倉。即使各州兩黨得票差距相較2024年全面朝民主黨方向移動10個百分點，民主黨最終仍可能僅取得49席參議員。換言之，民主黨至少必須在兩個川普於2024年以兩位數差距勝出的州翻轉選情，才有機會取得參議院多數。

另一方面，民主黨也面臨守住緬因州與密西根州參議院席次的壓力。這兩場選戰原本民主黨較有把握，如今卻遲遲未能確保勝局。部分原因在於，民主黨參議員候選人的選情不如同州州長候選人，使共和黨有機會在其中一州甚至兩州意外勝出。

至於眾議院，若共和黨保住眾議院多數席次，或至少將民主黨席次增幅壓至最低，很可能與其推動重畫選區奏效有關。

此外，儘管川普的許多政策與施政措施不受歡迎，甚至引發多數民眾反彈，但若共和黨最終表現優於預期，另一個可能原因是，部分選民未將對川普的不滿轉化為投票決定。

精華 FAQ

  • 文章指出，民調可能低估共和黨支持度，加上參議院關鍵戰場多在川普傳統票倉，民主黨即使整體選情上升，也未必能在席次上取得足夠突破。

  • 民主黨必須至少翻轉兩個川普在2024年以兩位數領先的州，才可能拿下多數；同時還要守住緬因州與密西根州等原本較有把握的席次，壓力很大。

  • 文中分析，若共和黨能守住眾院多數，或把民主黨席次成長壓到最低，可能與重畫選區帶來的優勢有關；此外，部分選民也未把對川普的不滿轉化為投票。

共和黨 期中選舉 民主黨

上一則

選舉日看點：愛州成選舉風向球「十月驚奇」反助力民主黨

下一則

川普接受福斯節目電訪 證實美軍空襲伊朗

延伸閱讀

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視
哪些因素對自家有利？兩黨都想迎接「勝選」之夜

哪些因素對自家有利？兩黨都想迎接「勝選」之夜
罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」

罕見坦承恐敗選？川普：若民主黨贏國會 我就必須當「否決先生」
參院控制權激戰 中西部3關鍵州勝負或難當晚揭曉

參院控制權激戰 中西部3關鍵州勝負或難當晚揭曉

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（右）1日出席共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯（左）的造勢活動，說明自己倒戈原因。（路透）

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

2026-11-02 07:20
紐約州，雪佛利爾。(路透)

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

2026-11-01 08:43

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單