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選舉日看點：愛州成選舉風向球「十月驚奇」反助力民主黨

記者顏伶如／即時報導
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共和黨候選人艾希莉‧辛森（Ashley Hinson）。（美聯社）
共和黨候選人艾希莉‧辛森（Ashley Hinson）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉投票日，多州開票、提早投票與候選人爭議同步牽動眾院與參院多數之爭，愛阿華州更被視為關鍵風向球。

華爾街日報3日分析，共和黨能否守住眾議院多數，傍晚開票的肯塔基州、印地安納州、維吉尼亞州與佛羅里達州將能窺知一二；司法部正在調查民主黨遭爆料找來跟共和黨現任參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)同名同姓的退休老師參選以混淆選民，這個爭議席次以及德州、密西根州選舉結果，可能攸關參院多數鹿死誰手。

選舉日五大觀察指標包括：

＊傍晚開票的幾州將透露共和黨能否保住眾院多數席次

肯塔基州第六國會選區將是搶先衡量眾院選情的指標。2024年，川普總統在這個選區以得票率領先15%勝出，如果民主黨能夠翻轉這個深紅州席次，贏得眾院多數將勝券在握。

共和黨如果失去印州、維州、佛州幾個選情緊張選區席次，將拱手讓出眾院多數黨寶座。

＊愛阿華州向來是總統選舉風向球，今年可能成為整場期中選舉的風向球

從2011年以來，愛州州長一直是共和黨籍，今年民主黨候選人桑德(Rob Sand)頗受看好。聯邦參議員選舉當中，共和黨候選人艾希莉‧辛森(Ashley Hinson)力抗民主黨挑戰者圖雷克(Josh Turek)，希望保住共和黨席次。

根據無黨派選舉預測機構「庫克政治報告」(Cook Political Report)評級，愛州四個國會選區當中有三個選區勝負難料，選舉結果可能決定國會掌控權。

＊提早投票能看出決戰州參議員選舉熱度

根據佛羅里達大學(University of Florida)選舉實驗室(Election Lab)統計，截至2日傍晚，超過5700萬選民完成提早投票，比2022年期中選舉多出25%。愛阿華州提早投票統計中，登記民主黨員大幅領先登記共和黨員。

共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)爭取任期「六連霸」，完成緬州提早投票的登記民主黨員人數約為登記共和黨員的兩倍。

在堪薩斯州，共和黨擔心物價壓力將讓共和黨選民不願投票，但截至2日為止，提早投票的登記共和黨員略多於登記民主黨員。

＊阿拉斯加州候選人同名爭議恐將導致開票結果延後出爐

現任參議員蘇利文爭取任期「三連霸」，除了面臨民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)挑戰，選票上還有同名同姓的無黨籍退休教師的蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)。是否有人以違法手段讓選票上出現同名候選人，州政府與司法部均已展開調查。選舉專家指出，聯邦法律並未禁止這種在選票上製造同名干擾(ballot stacking)的手段，但如果佩爾托拉勝選，共和黨可能挑戰選舉結果。

＊對民主黨不利的「十月驚奇」(October Surprises)反而可能變成助力

選前最後時刻出現驚天爆料進而逆轉選情的「十月驚奇」是美國政治的知名傳統，但俄亥俄州州長選舉裡，共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)10月底針對民主黨候選人艾咪‧艾克頓(Amy Acton)推出突襲廣告卻可能出現反效果。

廣告當中聲稱艾克頓說謊並疏遠母親，但其實艾克頓曾遭繼父虐待，自幼便與母親分開，繼父遭大陪審團起訴之後，母親仍選則與繼父在一起。廣告播出後引起兩黨人士譴責之後，拉馬斯瓦米團隊緊急下架廣告。

民主黨密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)選前倒戈為共和黨聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)背書，但民主黨密州聯邦參議員候選人薩伊德(Abdul El-Sayed)競選團隊募款金額卻創240萬元的單日新高紀錄。

精華 FAQ

  • 肯塔基州、印地安納州、維吉尼亞州與佛羅里達州會率先開票，尤其肯塔基州第6選區被視為早期指標；若共和黨在這些緊張選區失利，眾院多數可能易手。

  • 愛阿華州過去常反映全國政治氣候，今年州長、參議員與多個國會選區都競爭激烈，且3個國會選區勝負未定，因此結果可能對國會掌控權產生關鍵影響。

  • 阿拉斯加因同名候選人爭議可能延後開票，若出現勝負膠著，共和黨恐提異議；俄亥俄州的負面廣告則被指反傷共和黨，反而替民主黨激起更多募款與同情。

民主黨 共和黨 肯塔基州

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