11州聯邦參議員或換人 拉美裔成最大的搖擺選民群體

期中選舉3日登場，德州奧斯汀的民眾準備投票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，德州等11州參議員席次可能翻盤，且拉美裔選民因經濟與信心因素轉向，成為美國規模最大的搖擺選民群體。

期中選舉3日登場，有線電視新聞網（CNN）點名德州 在內，共11個州的聯邦參議員席次可能易主，並引述一名研究拉美裔投票 趨勢的專家看法，稱受到對共和黨失去信心等多重因素交織下，德州拉美裔選民投票人數與占比驚人攀升。

CNN引述紐約時報與錫耶納學院聯合民調及CNN民調，德州民主黨 籍聯邦參議員候選人塔拉里科的支持度領先共和黨籍對手派克斯頓，差距已超出誤差範圍。

CNN指出，拉美裔選民可能已成為美國規模最大的搖擺選民群體。過去，拉美裔選民在美國多數地區傳統上傾向支持民主黨，但在2024年總統大選中，卻有大批選民轉而支持川普。然而，當初促使他們支持川普的政治考量，如今已受到經濟不滿情緒的影響。隨著生活成本持續攀升，許多拉美裔選民開始對執政的共和黨感到失望，也可能因此改變投票傾向。

據提前投票數據，德州拉美裔選民大量投票，而塔拉里科正力拼為民主黨翻轉一席關鍵的參議員席次。根據美國政治數據公司Catalist的資料，拉美裔占提前投票數的比率較2022年增加近5個百分點，德州拉美裔投票人數也增加近60%。

共和黨反川普組織「林肯計畫」共同創辦人馬德里說，「這不光是移民暨海關執法局突襲行動的問題，也不只是經濟糟糕的問題，而是信心流失」。

他說，「當你開始看到拉美裔選民，特別是年輕選民，平常很少投票、甚至從不投票的人，投票比率追上白人與非洲裔選民，簡直前所未聞」。他認為，背後因素包括美國介入外國戰爭、性犯罪富豪艾普斯坦檔案、外國牛肉補貼，以及驅逐突襲行動對營建業的衝擊。

他說，「對共和黨而言，如今德州南部的情勢糟到不能再糟」。