我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

史蒂文斯選前倒戈出現反效果 薩依德創單日募款新高紀錄

美免稅計畫排除南非、盧安達：涉貿易障礙與威脅利益

中央社華盛頓2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾。（美聯社檔案照）
美國貿易代表葛里爾。（美聯社檔案照）

美國貿易代表葛里爾今天表示，美國一項與非洲的重要免關稅貿易計畫將排除南非與盧安達，理由是兩國的做法「不符合」資格標準，此舉將打擊兩國經濟。

法新社報導，葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中說：「這些令人憂心且普遍存在的做法包括但不限於妨害美國貿易與投資的障礙，以及對美國在這個區域的國家安全與外交政策利益構成威脅的行為。」

聲明說，這項措施將於明年1月1日生效。

「非洲成長暨機會法」（African Growth and Opportunity Act, AGOA）給予符合資格的撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）國家優惠進入美國市場的待遇，有效期延長至2028年底，但每年會檢視各國是否符合資格。

南非是這項計畫最大受惠國，但隨著華府加強批評南非政府，南非的資格受到嚴格檢視。美方指控南非政府歧視南非白人，南非政府否認相關不實指控。

華府近來以盧安達涉嫌支持剛果民主共和國武裝叛軍「3月23日運動」（M23）為由加強經濟施壓，盧安達政府否認支持M23。

南非

上一則

川普政府訴請最高法院介入 阻加州計逾2萬郵寄票

下一則

期中選舉前夕 川普否認選後攻擊伊朗、稱可能達協議

延伸閱讀

歐洲多國拒絕與俄外長合影 美國取消G20大合照

歐洲多國拒絕與俄外長合影 美國取消G20大合照
搶救共和黨選情 川普豁免部分加拿大產品50%關稅

搶救共和黨選情 川普豁免部分加拿大產品50%關稅
美加貿易談判陷僵局 總理卡尼撂話：必要時等川普下台再簽

美加貿易談判陷僵局 總理卡尼撂話：必要時等川普下台再簽
川普取消加國部分50%關稅 助攻緬因州同黨候選人

川普取消加國部分50%關稅 助攻緬因州同黨候選人

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
紐約州，雪佛利爾。(路透)

社會主義來了？極左新人將進國會 川普最後兩年迎挑戰

2026-11-01 08:43
現任阿拉斯加州共和黨聯邦參議員蘇利文(右)爭取任期「三連霸」，民主黨挑戰者是前任聯邦眾議員佩爾托拉。(路透)

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

2026-10-28 21:05

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
加州中餐廳 驚見66隻活蟑螂 遭勒令暫停營業

加州中餐廳 驚見66隻活蟑螂 遭勒令暫停營業