「即使一敗塗地也不能怪他」期中選舉後范斯宣布選總統？

副總統范斯2日抵達紐約州羅馬市，參加選舉集會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美媒報導稱，副總統范斯可能在期中選舉後宣布角逐2028年美國總統，儘管共和黨選情與川普是否背書仍存變數。

美媒報導，期中選舉 過後，副總統范斯 （JD Vance）或宣布2028年參選美國總統。

《華盛頓郵報》報導指出，美國期中選舉結果將決定共和黨 能否衝破悲觀預測、避免大幅失利，守住川普兩年前搭建起來的聯盟，而范斯有可能在這一環境下啟動2028年總統競選。

范斯及其身邊人士堅稱，他尚未決定是否參選。但自9月共和黨期中大會以來，他已經牽頭舉辦了17場造勢集會，在此之前數月還有更多場次，這給了他持續在全國舞台上塑造自我形象的機會。

范斯的身邊人士認為，即便期中選舉遭遇慘敗，對范斯2028年的參選前景，尤其是共和黨初選階段的勝算，影響也有限。但兩黨內反對他的人，大概率會把共和黨慘烈的敗局解讀為選民希望告別川普—范斯政府的訊號。

范斯的一名盟友匿名表示：「如果我們的選情超出預期，功勞歸於川普；而如果我們一敗塗地，任何公允的人都不會把責任算到范斯頭上。」

四名熟悉范斯的人士向《華盛頓郵報》透露，近期密集的登台造勢，對范斯而言是很好的歷練，同時也幫他和此前並不熟識的共和黨官員建立了人情。

范斯的盟友表示，無論期中選舉結果如何，過去近兩年他以共和黨全國委員會財務主席身份為委員會籌得巨額資金，這件事本身對他而言也是一筆正向資產。

美國總統川普公開稱讚過范斯，卻多次拒絕為他背書，稱現在「為時過早」。今年早些時候，川普曾私下對捐助者說過「我們要把范斯送上去」，但尚未在公開場合發表類似言論。

美媒10月19日曾報導，范斯在接受採訪時表示，如果自己2028年參選美國總統，他認為川普會為其背書。不過，范斯同時承認，自己尚未與川普談過此事。他還表示，川普也可能選擇讓共和黨總統候選人「充分競爭」，而不是提前確定支持人選。