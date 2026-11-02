福斯：押注國會多數是否易手的網路賭盤規模將近13億

預測市場交易平台Kalshi有關國會多數掌控權是否易手的網路賭盤交易已經超過12億，超過2024年總統大選時預測選舉結果的規模。圖為螢幕上展示預測市場平台Kalshi的廣告（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 福斯報導指出，Kalshi針對國會多數是否易手的預測市場交易已逾12億，規模甚至超過2024年總統大選，並呈現各產業玩家對兩黨明顯不同的下注傾向。

福斯新聞網2日獨家報導，根據福斯數位新聞(Fox News Digital)取得數據，預測市場交易平台Kalshi有關國會多數掌控權是否易手的網路賭盤交易已經超過12億，超過2024年總統大選時預測選舉結果的規模。報導指出，在沒有選舉總統的期中選舉 年，網路賭盤出現如此熱鬧滾滾的景象，頗為罕見。

網路賭盤跟傳統民調不同之處在於，預測市場會根據候選人辯論、募款、有力人士背書以及突發新聞等事件出現波動。預測市場因此成為各個競選團隊與政治觀察家對於選舉變化的即時解讀參考工具。

根據Kalshi平台數據，緬因州聯邦參議員選舉當中，民主黨挑戰者傑克森(Troy Jackson)獲得外州玩家押注的資金超過緬州玩家押注資金，大約是61%比36%。

在密西根州 聯邦參議員選舉裡，民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)獲得外州玩家押注資金也超過密州玩家押注資金，約為65%比49%。

報導指出，這個現象意味著緬州、密州的網路賭盤玩家押住這兩位民主黨候選人勝出的比例較少。

Kalshi平台今年7月推出「期中選舉中心」(Midterms Hub)，結合眾議院、參議院以及州長選舉的即時市場賠率、民調平均值、募款統計、歷史選舉結果以及政治新聞。

根據統計，來自執法領域背景的網路賭盤玩家，67.9%資金押注於共和黨候選人，在所有行業中傾向支持共和黨的幅度最高。

來自文化藝術、娛樂產業的網路賭盤玩家，下注時則表現出最強烈的支持民主黨傾向，約60.1%資金押注在民主黨候選人身上。

另外，從事採礦、能源以及化學相關領域的網路賭盤玩家，將大約62.6%資金押於共和黨候選人身上。來自教育領域的玩家則把58.3%資金押在民主黨候選人身上。

至於服務於法律、電子產品領域的玩家，下注兩黨候選人的資金大約各占一半。

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