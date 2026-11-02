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史蒂文斯選前倒戈出現反效果 薩依德創單日募款新高紀錄

記者顏伶如／即時報導
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民主黨候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（美聯社）
民主黨候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

史蒂文斯轉而支持共和黨參院候選人羅傑斯後，反而激勵薩依德在1日創下單日募款新高，顯示支持者動員效果明顯。

現任密西根州聯邦眾議員海莉‧史蒂文斯(Haley Stevens)先前在民主黨聯邦參議員初選敗給來自進步派的薩依德(Abdul El-Sayed)，她在1日突然宣布支持MAGA陣營的共和黨密州聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。福斯新聞網(Fox News)2日報導，史蒂文斯選前倒戈出現反效果，薩依德創下單日募款新高紀錄。

報導指出，薩依德競選團隊表示，史蒂文斯宣布為羅傑斯背書之後，競選團隊收到6萬5000人捐款，1日的一天之內募款金額超過240萬元，刷新單日紀錄。

統計顯示，平均每名捐款人的捐款金額為36.74元，其中將近2萬9600人是第一次向薩依德競選團隊捐款。

史蒂文斯周末在社群媒體發布影片談話指出，由於激進左翼網紅派克(Hasan Piker)支持薩依德，讓她無法支持薩依德。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)批評史蒂文斯是「卑劣的背叛」，並表示民主黨參院黨團仍堅定團結支持薩依德。

派克因批評以色列而引發爭議，遭控有反猶太主義傾向。

報導指出，最近幾個月裡由於派克全國知名度提高，加上反猶太情緒、聲稱美國遭遇911恐怖攻擊是「咎由自取」等爭議言論引起反彈，薩依德逐漸與派克保持距離。

精華 FAQ

  • 她在影片中表示，因為激進左翼網紅派克支持薩依德，使她無法支持薩依德，因而改為背書共和黨候選人羅傑斯。

  • 薩依德競選團隊表示，史蒂文斯宣布背書後，1日單日湧入6萬5000人捐款，募款金額超過240萬元，創下單日新高紀錄。

  • 舒默批評史蒂文斯是卑劣的背叛，並稱民主黨參院黨團仍團結支持薩依德；同時薩依德也因派克的爭議言論，逐漸與他保持距離。

民主黨 參議員 密西根州

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