選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

期中選舉終於來到選舉前夕，兩黨在最後衝次階段向選民拋出不同的結辯訴求。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 選前最後衝刺，民主黨聚焦生活負擔與反貪腐，共和黨則以社會主義和文化議題動員，川普積極助選並把經濟壓力歸咎民主黨。

華盛頓郵報 2日分析，期中選舉終於來到選舉前夕，兩黨在最後衝次階段向選民拋出不同的結辯訴求，民主黨 主攻「負擔能力」(affordability)問題及貪腐議題，共和黨 則對社會主義、跨性別議題提出警告。

川普總統與共和黨陣營利用資金優勢展開龐大防禦，並且批評民主黨帶來危險，共和黨席次如果減少，恐將出現「文化戰爭」的恐怖後果。

全國各地民主黨候選人則不故共和黨攻擊，持續聚焦核心訴求。然而，現任民主黨密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)1日突然倒戈支持共和黨密州聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)，讓民主黨高層陷入驚慌，紛紛與史蒂文斯切割。民主黨高層將史蒂文斯從密州黨部開除，設法讓民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)選舉前夕競選行程不受影響。

川普1日晚間在愛阿華州造勢活動上為政績辯護。川普說，物價正在下降，通膨是前任總統拜登的錯。他說：「民主黨導致高物價，民主黨造成生活負擔能力問題，而我們正在收拾善後。」

川普同時表示，伊朗戰爭是為了美國與世界安全，導致油價走高「只是付出的一小筆代價」而已。

周末期間，川普也向共和黨全國各地其他選舉展開電話造勢。雖然川普施政滿意度走低，但共和黨候選人仍積極邀請川普助選。川普為共和黨候選人競選策略定調，要求傳達對經濟的信心、效忠川普議程。

民主黨方面對於選戰焦點聚集在川普一人身上表示歡迎。

川普在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦萬聖節派對時對媒體說「看看我這些有錢的會員」，被民主黨全國委員會(Democratic National Committee)在1日做為題材，把川普高調奢侈生活跟一般民眾經濟困頓形成對比。

民主黨全委會在一封選舉宣傳電郵寫道：「當美國普通百姓為加滿油箱及三餐溫飽苦苦掙扎時，川普與他有錢有勢的金主卻在享用阿拉斯加帝王蟹和魚子醬，而川普還吹噓說『這個國家從沒有過這麼美好的日子』。」

如果民主黨贏得眾院多數將成為新任眾院議長的現任少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)周末在維吉尼亞州一場造勢大會上說，川普留下一個「競選承諾破滅的墳場」，從降低物價到避免戰爭都包括在內。

傑佛瑞斯說，如果民主黨成為眾院多數黨，將推翻川普對白卡(Medicaid)計畫經費的削減，終止伊朗戰爭，並且恢復歐記健保補助。