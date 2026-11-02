哪些因素對自家有利？兩黨都想迎接「勝選」之夜

根據30日公布的統計數據，期中選舉的提前投票人數已創下歷史新高。路透

AI摘要 文章摘要整理： CNN分析指出，期中選舉兩黨都有可望在開票夜宣稱勝利的條件：共和黨仰賴民調失準與選區重畫，民主黨則押注川普低支持度、聯盟鬆動與民生議題。

CNN 2日分析，選舉日前夕，許多民主黨人擔心民調 高估候選人實力，川普總統與某些共和黨 人則在選前最後時刻對選情顯得樂觀。兩黨其實都具備能在開票之夜迎接勝利的因素，對共和黨來說首要因素就是民調出錯，對民主黨而言首要因素則是川普施政滿意度創下歷史新低。

共和黨在期中選舉有利因素包括：

＊民調出錯

特別是紅州民調可能出現誤差，讓共和黨實力遭到低估，因為共和黨選民向來對民調抱持懷疑心態。

＊共和黨在參議院多數優勢非常穩固

民主黨必須淨增加四席才能成功翻轉成為參院多數黨，但其中有兩席位於川普2024年得票率領先超過兩位數的紅州。

＊共和黨在藍州以黑馬之姿勝出

如果共和黨輸掉幾個現有席次，就必須在幾個藍州拿下席次才能守住參院多數掌控，也就是緬因州、密西根州其中一席或兩席兼拿。

＊共和黨推動奇形怪狀「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分策略高度奏效

如果共和黨保住眾議院 多數席次，或者民主黨眾院席次只出現微幅增加，都是共和黨選區重畫的功勞。

＊選民其實不在乎伊朗戰爭、貪腐問題或其他不受歡迎的川普措施

如果共和黨選舉結果超出預期，很大因素將是選民對川普行動的介意程度並不足以嚴重到影響選情。

民主黨在期中選舉有利因素包括：

＊川普滿意度創歷史新低

從多項衡量指標來看，川普是美國現代史上面臨期中選舉考驗的最不受歡迎總統。

＊川普聯盟分裂

川普在2024年大選橫掃搖擺州，很大程度是因為獲得年輕選民(特別是男性年輕選民)、西語裔選民、不常投票選民大幅支持。不過，民調顯示這三個族群都以急轉直下變成反對川普。

＊川普忽略「負擔能力」(affordability)問題

「負擔能力」在民調中經常位居選民關切議題首位，但川普卻忽視生活成本問題。然而，川普2024年競選主軸卻承諾要幫民眾解決通膨高漲底下的生活問題。

＊選舉承諾未能兌現

川普2024年參選時說不會對外國開戰，但美國卻對伊朗開戰。川普也說要解決通貨膨脹，通膨卻更加惡化。

＊共和黨以錯誤方式在非白人選民之間催票

從支持川普轉為反對川普最明顯的族群就是拉丁裔。最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)、共和黨選區畫分讓非裔選票稀釋，最終都可能促使非裔選民更踴躍投票。

＊腐敗問題

美國人對腐敗極為憂心，某些民調顯示擔憂程度甚至超過物價。選民擔心腐敗對共和黨帶來的威脅則超過民主黨。