我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連共和黨都不知情 民主黨眾議員史蒂文斯倒戈前最後一晚內幕曝光

川普：必要時會保護馬斯克 避免被民主黨追殺

哪些因素對自家有利？兩黨都想迎接「勝選」之夜

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據30日公布的統計數據，期中選舉的提前投票人數已創下歷史新高。路透
根據30日公布的統計數據，期中選舉的提前投票人數已創下歷史新高。路透

AI摘要

文章摘要整理：

CNN分析指出，期中選舉兩黨都有可望在開票夜宣稱勝利的條件：共和黨仰賴民調失準與選區重畫，民主黨則押注川普低支持度、聯盟鬆動與民生議題。

CNN 2日分析，選舉日前夕，許多民主黨人擔心民調高估候選人實力，川普總統與某些共和黨人則在選前最後時刻對選情顯得樂觀。兩黨其實都具備能在開票之夜迎接勝利的因素，對共和黨來說首要因素就是民調出錯，對民主黨而言首要因素則是川普施政滿意度創下歷史新低。

共和黨在期中選舉有利因素包括：

＊民調出錯

特別是紅州民調可能出現誤差，讓共和黨實力遭到低估，因為共和黨選民向來對民調抱持懷疑心態。

＊共和黨在參議院多數優勢非常穩固

民主黨必須淨增加四席才能成功翻轉成為參院多數黨，但其中有兩席位於川普2024年得票率領先超過兩位數的紅州。

＊共和黨在藍州以黑馬之姿勝出

如果共和黨輸掉幾個現有席次，就必須在幾個藍州拿下席次才能守住參院多數掌控，也就是緬因州、密西根州其中一席或兩席兼拿。

＊共和黨推動奇形怪狀「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分策略高度奏效

如果共和黨保住眾議院多數席次，或者民主黨眾院席次只出現微幅增加，都是共和黨選區重畫的功勞。

＊選民其實不在乎伊朗戰爭、貪腐問題或其他不受歡迎的川普措施

如果共和黨選舉結果超出預期，很大因素將是選民對川普行動的介意程度並不足以嚴重到影響選情。

民主黨在期中選舉有利因素包括：

＊川普滿意度創歷史新低

從多項衡量指標來看，川普是美國現代史上面臨期中選舉考驗的最不受歡迎總統。

＊川普聯盟分裂

川普在2024年大選橫掃搖擺州，很大程度是因為獲得年輕選民(特別是男性年輕選民)、西語裔選民、不常投票選民大幅支持。不過，民調顯示這三個族群都以急轉直下變成反對川普。

＊川普忽略「負擔能力」(affordability)問題

「負擔能力」在民調中經常位居選民關切議題首位，但川普卻忽視生活成本問題。然而，川普2024年競選主軸卻承諾要幫民眾解決通膨高漲底下的生活問題。

＊選舉承諾未能兌現

川普2024年參選時說不會對外國開戰，但美國卻對伊朗開戰。川普也說要解決通貨膨脹，通膨卻更加惡化。

＊共和黨以錯誤方式在非白人選民之間催票

從支持川普轉為反對川普最明顯的族群就是拉丁裔。最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)、共和黨選區畫分讓非裔選票稀釋，最終都可能促使非裔選民更踴躍投票。

＊腐敗問題

美國人對腐敗極為憂心，某些民調顯示擔憂程度甚至超過物價。選民擔心腐敗對共和黨帶來的威脅則超過民主黨。

精華 FAQ

  • 最主要條件是民調可能低估共和黨實力，尤其紅州誤差若偏向共和黨，就會讓其表現看起來比預期更強，進而在開票夜取得政治上的勝利敘事。

  • 民主黨認為川普滿意度創下歷史新低，加上年輕選民、西語裔與不常投票族群對川普態度轉差，若再疊加物價與腐敗疑慮，將有利於民主黨。

  • 影響最大的包括生活成本與負擔能力、腐敗疑慮、川普是否兌現承諾，以及伊朗戰爭等不受歡迎政策；這些因素可能決定選民是否轉向反對共和黨。

眾議院 共和黨 民調

上一則

馬斯克正在測試 砸下近5億能在期中選舉獲得什麼結果

下一則

川普：如果有機會 很樂意再次參選

延伸閱讀

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視
誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人
期中選舉／民主黨國會席次看好 支持者憂心民調黑洞

期中選舉／民主黨國會席次看好 支持者憂心民調黑洞
期中選舉最新民調：民主黨支持率47%領先 川普支持率微升至32%

期中選舉最新民調：民主黨支持率47%領先 川普支持率微升至32%

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」