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期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

阿拉斯加州參議員選戰撞名風波 川普政府提起訴訟遭駁回

中央社華盛頓1日綜合外電報導
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阿拉斯加州現任聯邦參議員蘇利文（左）與獨立參選人蘇利文。（美聯社）
阿拉斯加州現任聯邦參議員蘇利文（左）與獨立參選人蘇利文。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府指控民主黨以同名候選人分散選票，試圖阻撓阿拉斯加州聯邦參議員選舉結果認證，但聯邦法官以實務不可行駁回訴訟。

美國總統川普政府試圖阻撓民主黨候選人在期中選舉中贏得阿拉斯加州聯邦參議員席次，提起一項極不尋常的訴訟，今天遭到聯邦法官駁回。

法新社報導，法官駁回訴訟，表示訴求在實務上不可行。

司法部提起訴訟，要求若現任共和黨籍參議員蘇利文（Dan S. Sullivan）於3日敗選，應阻止認證選舉結果，因為民主黨涉嫌合謀招募同名候選人小蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）瓜分其選票。

川普表示，他親自下令採取這項法律行動。由於外界原本就憂心共和黨將在爭奪國會控制權的期中選舉中就敗選結果提出異議，這項法律動作已在政壇敲響警鐘。民主黨力拚取得參議院多數席次，但是面臨艱鉅挑戰，阿拉斯加州是民主黨力圖翻轉共和黨席次的州之一。

根據川普說法及訴狀內容，阿拉斯加州民主黨候選人佩爾托拉（Mary Peltola）安插也叫蘇利文的候選人參選，試圖混淆原本打算投給現任參議員蘇利文的選民，藉此謀取不公平的競爭優勢。

法官葛利生（Sharon Gleason）在裁定書中表示，強烈不贊同在選前臨時大幅更改選舉規則。

佩爾托拉否認刻意找來另一名蘇利文參選。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 司法部主張民主黨候選人佩爾托拉涉嫌招募另一名同名的蘇利文參選，藉此混淆選民並分散現任共和黨參議員蘇利文的票源，因此要求若其敗選就不要認證結果。

  • 法官葛利生認為，訴求在實務上不可行，且強烈不贊同在選前臨時大幅更改選舉規則，因此拒絕司法部要求阻止認證選舉結果的請求。

  • 因為外界原本就擔心共和黨會在期中選舉敗選後提出異議，而川普又表示是他親自下令提告，使這起訴訟被視為可能影響國會控制權爭奪的警訊。

阿拉斯加州 川普 民主黨

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