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期中選舉若輸 路透：白宮規畫「不靠國會」施政路徑

期中選舉民主黨若勝 川普關稅政策恐仍難推翻

中央社華盛頓1日綜合外電報導
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民主黨若贏得國會控制權，明年可能接連舉行監督聽證會，並進行象徵性的關稅撤銷表決。...
民主黨若贏得國會控制權，明年可能接連舉行監督聽證會，並進行象徵性的關稅撤銷表決。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉若讓民主黨掌控國會，將可對川普關稅政策發動監督與象徵性撤銷表決，但因否決權與席次門檻限制，難以真正翻轉政策。

美國將於3日舉行期中選舉，貿易專家及國會幕僚表示，若民主黨贏得國會控制權，美國總統川普的貿易議程將面臨新阻力。明年國會可能接連舉行監督聽證會，並進行象徵性的關稅撤銷表決，但川普仍會堅持推動更多關稅措施。

路透報導，民主黨亟欲通過法案，推翻川普（Donald Trump）實施的許多關稅措施及其所依據的較為陳舊法規，但無論民主黨取得多少進展，仍將受制於川普的總統否決權。

參院財政委員會民主黨籍首席議員魏登（Ron Wyden）表示：「最明確的優先事項之一，就是撤銷川普對加拿大的關稅。這些關稅不僅推高物價，也傷害美加邊境兩側社區。」

共和黨目前在眾院以218席對214席、參院以53席對47席取得微弱多數，民主黨必須在參眾兩院各淨增4席，才能推翻共和黨在兩院的多數地位。

民調顯示，民主黨較有望贏得眾院，但參院選情仍難分高下，民主黨遠未達到足以推翻總統否決權的2/3席次門檻。

與此同時，川普政府正研擬計畫，在包括貿易政策在內的各領域，更大幅仰賴行政措施，不必取得國會批准。

若民主黨至少拿下國會其中一院，就可能針對長期擱置的貿易法案舉行象徵性表決，例如民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）提出的「終結川普關稅稅負法案」（End Trump's Tariff Tax Act）。

這項法案將廢除「1930年關稅法」（Tariff Act of 1930）第338條，也就是對加拿大商品課徵懲罰性關稅的法律依據，以及川普用來實施全球臨時10%關稅的「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第122條。

「終結川普關稅稅負法案」也要求退還依據這些陳舊貿易法規徵收的所有關稅，共有28名共同提案人，包括魏登在內。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）非常駐顧問芮恩希（William Reinsch）指出：「民主黨將嘗試推動許多措施，但我不認為任何措施能夠完成立法程序，因為無論出現哪種情況，兩黨都不會在國會取得足以推翻總統否決權的2/3多數席次。」

精華 FAQ

  • 民主黨若拿下國會其中一院，將可能展開一連串監督聽證會，並針對川普關稅舉行象徵性撤銷表決，藉此施壓白宮，但不一定能真正改變政策。

  • 因為即使民主黨在國會推法案，川普仍擁有總統否決權；而兩黨都遠未達到足以推翻否決的2/3席次門檻，所以法案通過與生效都很困難。

  • 包括舒默提出的「終結川普關稅稅負法案」，內容要廢除1930年關稅法第338條與1974年貿易法第122條，並要求退還依此徵收的關稅。

川普 關稅 民主黨

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