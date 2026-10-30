全力衝刺選情 川普連線造勢又改親赴堪薩斯、愛阿華

川普周末將全力為共和黨衝刺選情。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉倒數之際，川普原擬取消堪薩斯州與愛阿華州現場造勢，後又宣布親赴兩州助選，並持續安排多場電話連線催票。

美國關鍵的期中選舉進入倒數階段，美國總統川普 稍早取消原定周末在堪薩斯州與愛阿華州 的造勢行程，改以電話連線進行，但隨後計畫又出現變化。川普今天證實，周末仍將前往這2州參加現場造勢活動，為其所屬的共和黨 衝刺選情。

期中選舉將於11月3日登場，在選前的最後一個周末，川普（Donald Trump）原先預計出席10月31日在堪薩斯州及11月1日在愛阿華州的現場造勢集會。不過，昨天傳出川普取消這2場行程，將改以電話連線的方式在全美各地集會中為共和黨候選人拉票。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我們周日要前往堪薩斯州和愛阿華州」，明天則要舉行多場電話連線造勢活動。

他說：「我們想要確保能拿下堪薩斯州，也想要確保能贏得愛阿華州。」

川普還說，11月2日也會為共和黨國會議員舉辦相當多場電話連線造勢活動。

美媒「國會山莊報」（The Hill）今早報導，先前堪薩斯州與愛阿華州現場造勢活動改為電話連線的消息引發外界對川普縮減現場選舉行程原因的各種揣測。

報導引述知情人士表示，川普將恢復這2州的現場造勢活動。這名人士指出，造勢活動是為了行程調配而重新安排，以配合川普最近新增的數十場電話連線造勢活動。

堪薩斯州及愛阿華州的現場造勢集會將於11月1日舉行。

即將到來的期中選舉被視為川普2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。近來幾周，川普跑遍全美多場造勢集會，全力為黨籍候選人站台。

共和黨目前正力拚保住聯邦參、眾兩院多數席次，對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

「國會山莊報」指出，堪薩斯州及愛阿華州被視為這次期中選舉的關鍵戰場之一，由於選民對川普及其經濟政策感到不滿，共和黨在這2州的選情似乎處於劣勢。

美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）將這2州的選戰預估為「勢均力敵」（toss-ups）。

昨天公布的美國有線電視新聞網（CNN）民調顯示，現任堪薩斯州聯邦參議員、共和黨籍的馬歇爾（Roger Marshall）落後民主黨挑戰者韓密爾頓（Adam Hamilton）4個百分點。

另外，本月稍早公布的美國愛默生學院（Emerson College）及「國會山莊報」聯合民調顯示，愛阿華州現任的共和黨籍聯邦眾議員辛森（Ashley Hinson）僅領先民主黨候選人圖瑞克（Josh Turek）2個百分點。