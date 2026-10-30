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美期中選舉／若失利 川普可能怪罪「這國」

編譯陳律安／綜合外電
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美國駐加拿大大使胡克斯特拉。美聯社
美國駐加拿大大使胡克斯特拉。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

美國駐加大使胡克斯特拉稱，若共和黨期中選舉失利，川普可能把責任推給加拿大；卡尼則駁斥介選指控，認為美方做法只會加深雙邊緊張。

在加拿大爭議不斷的美國駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）表示，如果共和黨在11月3日的期中選舉失利，總統川普可能把錯推給加拿大。

CTV新聞台28日報導，胡克斯特拉在與商業領袖的閉門會議中表示，如果在搖擺選區（如緬因州與密西根州）敗給民主黨，川普可能歸咎於加拿大，或將使加國處境更為艱困。

加拿大總理卡尼被問及這項指控時表示：「這種說法倒是挺有意思的。」

近幾個月來，加拿大與美國深陷貿易戰，加國為對抗美方關稅，對仰賴與加國進行貿易的州份，祭出報復性關稅。

卡尼表示，若有機會與美國達成貿易協議，加拿大「會爭取」，但談判進度「還沒到那個階段」。

胡克斯特拉在加拿大評價兩極，尤其是他對川普要把加拿大變成美國第51州的言論、所作的回應。他去年接受密西根州一家電台訪問時，將這些威脅形容為「表達好感」，並質疑加拿大人為何會對他口中的「慷慨提議」感到被冒犯。他先前也曾將加拿大2025年聯邦大選形容為「反美」。

今年，一份超過22.5萬名加拿大人連署的眾議院請願書，要求將他驅逐出境，指他的言論違反外交規範，包括禁止外交官干涉駐在國內政的規定。

最近，胡克斯特拉反過來指控加拿大官員干預美國選舉，抨擊上美國媒體批評關稅政策的加國政治人物，及安大略省在美國電視台投放的反關稅廣告。

來自密西根州的胡克斯特拉，最近接受加國播客節目訪問時說：「這些我們都看在眼裡。我們正在監控與評估。如果其中有些行為構成介選，美國將予以回應。」他並表示，加拿大人應該「少插手美國政治」。

卡尼向記者表示，干預選舉的指控「毫無根據」，並說：「他們的大使竟認為自己的職責是提出這些說法，令我失望。」

加國前總理杜魯多的外交事務顧問、渥太華大學公共與國際事務研究所所長帕里斯（Roland Paris）表示，美國大使竟對駐在國說出這種話，「極不尋常」，看來像是試圖「替川普政府自身面臨的政治困境找藉口」。

「他的言論一再加劇緊張，無助於管控分歧。我不認為他有妥善維護美國利益。我甚至不確定，他是否維護了自家總統的利益。」

帕里斯指出，美國民調顯示，選民愈來愈把關稅、戰爭與生活成本連在一起。對於白宮為何選擇將加拿大視為貿易對手，也普遍感到困惑。

他表示，「這在加拿大肯定行不通，效果適得其反。胡克斯特拉先生似乎每次一開口，加拿大人就比先前更堅定，要挺身抵抗川普政府的霸凌」，「這無助於美國利益」。

精華 FAQ

  • 胡克斯特拉表示，若共和黨在11月3日期中選舉於搖擺選區失利，川普可能將敗因推給加拿大，藉此轉移政治壓力，也可能使加國處境更艱困。

  • 卡尼表示，所謂加拿大干預美國選舉的說法毫無根據，並直言他對美國大使竟把這些話視為職責感到失望，認為此舉無助於修補雙邊關係。

  • 事件顯示美加在貿易戰、關稅報復與政治互批上持續升溫，加拿大又因反關稅廣告與官員言論遭美方點名，使原本的經貿摩擦進一步變成外交緊張。

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