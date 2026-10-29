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CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

記者顏伶如／即時報導
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民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，阿拉斯加州民主黨操作同名候選人引發爭議，雖未必違法，卻讓川普得以重提選舉舞弊指控並轉移焦點。

CNN資深華府政治記者柯林森(Stephen Collinson)29日撰文指出，阿拉斯加州民主黨人傳出找來跟現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)同名同姓退休老師參選的選舉操作，等於為川普總統送上夢寐以求的政治大禮，共和黨在選情低迷之際獲得難得契機，川普支持度走跌、油價高漲、伊朗戰爭等話題，頓時焦點通通轉移。柯林森表示，民主黨「同名鬧雙胞」的手段雖然卑劣，對選民缺乏重重，但以現有證據看來，專家表示並無違法。

柯林森分析，阿拉斯加州選民非常精明，當年穆考斯基(Lisa Murkowski)尋求連任卻在共和黨初選敗北，選民憑著在選票海選欄(write-in)寫她名字的方式成功護航，因此選民不太可能被原本設計就趨於複雜的投票制度混淆。

然而，川普多年來指控民主黨選舉舞弊並宣揚選舉陰謀論，如今則掌握一個可以做為敘述基礎的根據點。不管現任參議員蘇利文最後選贏選輸，川普肯定以這次案例直指全國各地民主黨人同樣腐敗，尤其是如果共和黨在11月3日期中選舉慘敗的話。

川普28日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示：「這是最高級別的選舉舞弊，這種行為在我們選舉不容繼續。」川普同時要求起訴民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)，並從選票除名。佩爾托拉競選團隊則否認有任何不當行為。

阿拉斯加州州政府則說，川普政府無權干預選舉事務。

阿州選務官員28日對CNN表示，誰有資格參加阿州選舉的決定過程，川普政府沒有任何角色。州政府發言人柯蒂斯(Sam Curtis)表示：「候選人列入選票屬於州法事項，而非聯邦法律。」

柯林森表示，接下來幾個觀察指標包括：

＊阿拉斯加州人是否真的被兩個同名同姓的「蘇利文」搞混？

＊民主黨如果勝選是否將面臨川普政府、蘇利文團隊提告？

＊選前倒數最後幾天的爆料，是否讓足夠人數的選民改變看法，進而達到逆轉選情的結果？

阿拉斯加州最高法院今年6月裁定，無黨籍退休教師的蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)得以與爭取連任的共和黨參議元蘇利文同時列名選票，因為蘇利文在選票上清楚標記「現任」(incumbent)。

某些選舉專家說，阿拉斯加州採取複雜的排序式複選制(ranked-choice voting system)，想要投給現任參議員的選民不會投錯，鬧雙胞案件引發軒然大波之後，選民遭到混淆的機會更低。

知名共和黨選舉律師金斯柏格(Ben Ginsberg)28日接受CNN訪問時說，佩爾托拉團隊的操作在政治層面極為笨拙且尷尬，「但這裡並沒有違法行為，無論最後結果好壞，提出幽靈候選人、影子候選人等手段是兩黨都會做的」。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 因為民主黨被指安排同名候選人參選，讓川普可借題發揮，重新聚焦選舉舞弊與民主黨腐敗說法，並轉移外界對其支持度下滑等不利議題的注意。

  • 州政府明確表示，候選人是否列入選票屬於州法事項，聯邦政府沒有角色介入；阿州選務官員也強調，川普政府無權決定誰能參加州內選舉。

  • 因為阿拉斯加採排序式複選制，且選票上已清楚標示現任身分，選民通常能辨識正確候選人；加上阿州選民對複雜投票制度相當熟悉，混淆機率有限。

民主黨 阿拉斯加州 川普

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