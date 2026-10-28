美軍基於安全考量 禁比亞迪車輛進沖繩嘉手納空軍基地

東京街頭的比亞迪汽車。（新華社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍基於安全考量，禁止比亞迪車輛進入沖繩嘉手納空軍基地，並未說明細節；此舉也反映美國與西方對中資智慧車載技術的國安疑慮。

日本 時報(Japan Times)26日報導，美軍基於安全考量，下令禁止中國汽車製造商比亞迪 (BYD)製造車輛進入位於沖繩的嘉手納空軍基地(Kadena Air Base)。禁令已於26日生效，目前禁令僅適用於嘉手納基地，尚不清楚是否擴大到美國位於日本的其他基地。嘉手納基地是美國空軍在日本地區規模最大的設施之一。

駐日美軍(U.S. Forces in Japan，USFJ)並未說明這項決定的具體原因，嘉手納空軍基地也未回應媒體採訪要求。

USFJ發言人塞弗恩斯(John Severns)指出：「基地指揮官有責任保護旗下人員、設施與奉命指派任務，根據風險資訊實施能夠減輕可信威脅所需的合法安全措施。」

報導指出，嘉手納空軍基地祭出禁令之前，美國與其他西方國家已經紛紛對比亞迪、名爵(MG)、傑酷(Jaecoo)等中資汽車品牌所使用的智慧技術(smart technology)表示擔憂。

荷蘭政府在今年9月下旬發布的安全指南當中提出警告說，使用於車輛的現代技術可能被國家行為者拿來做為間諜活動，包括GPS、麥克風、攝影機、娛樂系統、藍芽連接等。

美國去年發布禁令指出，若認定某些中國車輛及相關硬體、軟體可能構成國家安全風險，則將禁止銷售。今年6月，五角大廈將比亞迪列入包含188家「中國軍工企業」的黑名單，禁止與這些公司進行直接採購或簽訂合約。

嘉手納基地是美軍在日本地區的軍事行動樞紐。美軍中程導彈系統「颱風」(Typhon)能夠發射射程1600公里的戰斧巡弋飛彈，今年稍早在聯合軍事演習參與部署之後，目前儲存在嘉手納基地。