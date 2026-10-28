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巴西法官下令調查 范斯創立組織是否助波索納洛選總統

記者顏伶如／即時報導
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副總統范斯。(路透)
副總統范斯。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西最高法院下令調查范斯共同創立的羅克布里奇網絡，是否在巴西大選期間以外國資金或資源協助波索納洛陣營，相關組織則強烈否認介入。

華盛頓郵報報導，巴西最高法院大法官27日下令調查美國副總統范斯(JD Vance)的「羅克布里奇網絡」(Rockbridge Network)是否曾在巴西大選期間援助後來落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)。「羅克布里奇網絡」則否認曾經介入巴西選舉。

「羅克布里奇網絡」是范斯於2019年與保守派媒體人巴斯柯克(Chris Buskirk)共同創立的右翼政治捐款聯盟暨遊說組織。

巴西最高法院大法官狄諾(Flávio Dino)27日下令巴西聯邦警察展開調查，釐清「羅克布里奇網絡」與波索納洛競選團隊的關係，是否透過任何巴西企業或政治操盤手為波索納洛提供協助或財務資助。

根據巴西法律，政治候選人接受外國管道的資金或其他選舉援助均構成犯罪。

狄諾指出，這項調查確有必要，以便了解「羅克布里奇網絡」是否曾經提供任何資源，同時查明資源來源與去向，還有最終在競選當中做何用途，包括人力資源、各種服務以及其他可計算的經濟利益。

報導指出，范斯最後一次在「羅克布里奇網絡」捐款人聚會上發表演講已經是一年前。范斯辦公室拒絕評論巴西法官下令調查的報導。

巴西選舉期間，「羅克布里奇網絡」被爆料在巴西暗中活動，波索納洛政治對手紛紛向主管機關檢舉。其中一項檢舉來自巴西總統當選人魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)所屬的「勞工黨」(Workers' Party)，「勞工黨」直接向最高法院提出違法指控。另一名總統候選人桑托斯(Renan Santos)則向最高選舉法院提出檢舉。

身為「使命黨」(Missão)黨主席的桑托斯，在總統大選第一輪投票遭到淘汰之後，指控「羅克布里奇網絡」透過某些巴西人跟波索納洛競選團隊主管討論美國如何提供援助。

「羅克布里奇網絡」27日表示，自稱組織代理人的巴西公民其實跟「羅克布里奇網絡」毫無關係。

精華 FAQ

  • 調查對象是美國副總統范斯共同創立的羅克布里奇網絡，重點在釐清它是否透過巴西企業、政治操盤手或其他管道，對波索納洛競選團隊提供協助或財務資助。

  • 法官指出，若政治候選人接受外國資金或選舉援助，依巴西法律可能構成犯罪，因此需要查明資源來源、去向，以及是否被用於人力、服務或其他競選支出。

  • 羅克布里奇網絡否認曾介入巴西選舉，並表示被指為組織代理人的巴西公民其實與該組織毫無關係；范斯辦公室則拒絕評論相關調查報導。

波索納洛 范斯 巴西

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