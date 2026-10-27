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梅蘭妮亞：俄烏奧列什基停火提前生效 範圍擴大

新華社華盛頓10月27日電
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俄羅斯與烏克蘭在赫松州奧列什基地區的停火協議27日生效。（路透）
俄羅斯與烏克蘭在赫松州奧列什基地區的停火協議27日生效。（路透）

川普的夫人梅蘭妮亞27日在社群媒體發文表示，俄羅斯烏克蘭在赫松州奧列什基地區的停火協議於當天提前生效，停火範圍已擴大至奧列什基以外區域。

梅蘭妮亞表示，停火協議於莫斯科時間27日凌晨4時正式生效，比原計畫提前了兩天。停火範圍已擴大至奧列什基以外區域，以便為人道救援車隊提供安全通道。她指出，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）已證實此消息。

當天早些時候，俄羅斯國防部與烏克蘭高層官員均證實，雙方已於當天在奧列什基地區停火，以展開人道行動。

美國白宮23日發表聲明指出，梅蘭妮亞促成俄烏在奧列什基的停火協議，停火原本預計從10月29日開始。原協議停火範圍僅限於奧列什基市，俄烏兩國同意暫停在奧列什基的一切軍事行動，以便人道物資進入，並安排平民透過指定的安全通道撤離。

聲明稱，自俄烏衝突爆發以來，奧列什基一直處於前線地帶，大部分居民已離開，目前估計仍有1700人至2000人留守當地，其中主要是無法離開的老人，另有約50名兒童。

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