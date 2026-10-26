南卡參議員選戰 保守派共和黨人：不會投給葛理漢胞妹

南卡州已故聯邦參議員葛理漢的妹妹達琳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南卡共和黨參議員候選人達琳雖獲川普背書並贏得初選，卻遭共和黨眾議員諾曼之子華倫公開反對，甚至可能轉投民主黨對手安德魯斯。

資深共和黨南卡 羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)尋求連任卻在今年7月驟逝，胞妹達琳(Darline Graham)後來獲得川普總統背書，在初選勝出接棒參選。初選決選時，共和黨南卡州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)以得票率落後4.8%的差距敗給達琳。福斯新聞網26日報導，諾曼的兒子華倫‧諾曼(Warren Norman)發表聲明說不會投票 給達琳，可能會投給民主黨候選人安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。

華倫23日投書獨立新聞網站FITSNews寫道：「我是一名保守派，一生都投票給共和黨，依然相信共和黨黨綱所代表的理念：有限政府、財政責任、個人自由與個人責任。今年11月，我將光榮地投票支持威爾遜(Alan Wilson)出任州長，並支持選票上的共和黨候選人，但我不會投票給達琳出任聯邦參議員。」

華倫在文中寫道，曾經跟民主黨候選人安德魯斯坐下來談，「我們對於很多事情看法不合，但在某些重要議題存在共識，包括打擊腐敗、健保改革等。她給我的印象是很真誠，而且她曾公開表示會勇於對抗自己的政黨，這是我對所有候選人的要求標準，我將會用這個標準來檢視她」。

華倫寫道：「截至今天為止，我傾向於投票支持她，這將是我這輩子第一次在政黨選舉裡投票給民主黨員。」

至於不支持達琳的原因，華倫在文中分析，如果達琳勝選，支持她的建制派以後將在每一場初選為她護航，「她可能在這個席位占據24年，甚至更久」。

華倫指出，如果安德魯斯勝選卻沒有像競選承諾所說的挺身對抗自己的政黨，南卡州選民6年之後便能向她究責，用一位強大的保守派候選人取而代之，「我們有6年時間可以問責，或者有24年變得無能為力，對我來說這不是一個難以抉擇的決定」。

達琳競選團隊26日回應福斯數位新聞(Fox News Digital)時，引述了共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員提蒙斯(William Timmons)在社群平台X的發文。提蒙斯寫道：「真正的保守派投票給安德魯斯將是不可思議且違背良心的。」

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