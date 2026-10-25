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期中選舉民主黨若勝 川普外交政策可能出現4轉變

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期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

中央社華盛頓25日綜合外電報導
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川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

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文章摘要整理：

若民主黨在期中選舉奪回國會，可能透過預算與表決權限制川普外交政策，並在伊朗、烏克蘭、以色列及軍費與外援上出現明顯轉向。

非黨派分析人士表示，在美國11月3日期中選舉民主黨很有機會贏得聯邦眾議院多數席次，並可能拿下聯邦參議院，讓民主黨在共和黨掌控華府兩年後，重新取得部分政治權力，若民主黨勝選，美國外交政策可能出現4大轉變。

路透報導，民主黨人主張，共和黨放任川普政府宣戰及控制支出，但美國憲法明定，這些權力屬於國會。民主黨若掌控國會，可能透過以下幾種方式限制川普的外交政策。

限制對伊朗戰爭

川普2月28日對伊朗開戰前，並未取得國會批准。民主黨人已多次投票要求停止戰事，除非川普取得國會授權。其中一項決議案在少數共和黨人支持下通過，但川普政府未予理會。

民主黨若掌控眾院或參院，可削減國防支出，向川普施壓，迫使他取得國會授權後才繼續戰事。民主黨也可要求政府官員公開作證，交代政府的計畫。

重新支持烏克蘭

川普已大致中止美國對烏克蘭的直接財政和軍事援助，但民主、共和兩黨國會議員普遍支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

最近，川普解除對俄羅斯柴油的制裁，並在將俄羅斯能源制裁法案簽署成法後，短短數週便豁免相關制裁，引發國會議員不滿，其中包括許多共和黨人。

如果民主黨11月同時拿下國會兩院，就能決定哪些議案交付表決，以及表決時間。如此一來，民主黨便有望通過對烏克蘭的新援助案，且相關法案可能取得2/3多數票，足以推翻川普的否決。

民主黨也可能將矛頭指向川普的其他政策。例如，若民主黨取得眾院控制權，民主黨籍紐約州聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）可能出任眾院外交事務委員會主席。他已提出跨黨派法案，旨在阻止川普讓俄羅斯柴油重返全球市場。

停止對以色列的軍事援助

民主黨人對以色列的支持度已大幅下滑，原因是以色列在加薩戰爭中的所作所為，而這場戰爭已造成數以萬計巴勒斯坦平民死亡。

此外，以色列占領的約旦河西岸持續發生暴力事件，加上以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與共和黨維持緊密同盟關係，也影響民主黨對以色列的支持。

民主黨可能限制或停止對以色列的軍事援助。最近一個會計年度，美國對以色列的軍援總額達38億美元，超過對其他任何國家的援助金額。

今年夏天，近半數民主黨籍眾議員投票支持停止對以色列的援助。部分投票反對這項提案的人士，例如米克斯，則支持限制對以色列提供武器，例如重型炸彈。

限縮軍事支出並恢復對外援助

相較於川普領導的共和黨，民主黨遠遠更有可能限制軍費支出。川普今年要求將軍事預算提高67%至1.5兆美元，創下前所未見的增幅。

但民主黨人在參院阻擋這項要求，理由是川普拒絕就伊朗戰爭與國會協商，且大幅削減社會福利計畫經費。

川普還擱置或取消國會已核准的數十億美元外援。許多民主黨人對此感到憤怒，並稱將致力恢復這些經費。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 最可能先在伊朗戰事上施壓，要求川普取得國會授權後才能繼續軍事行動，並可透過削減國防預算、要求官員作證等方式加以限制。

  • 若民主黨同時掌控兩院，就能主導法案排程並推動新的烏克蘭援助案，甚至有機會以2/3多數推翻川普否決，恢復對烏克蘭的支持。

  • 民主黨可能限制或停止對以色列的軍援，並阻擋川普大幅提高軍事預算，同時恢復被擱置或取消的國會核准外援經費，以收緊支出。

川普 民主黨 期中選舉

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