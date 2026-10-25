我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美議員：魯比歐確認 不拿台灣當對中籌碼

佛州農工大學返校日爆槍響 12傷半數未成年

美議員：魯比歐確認 不拿台灣當對中籌碼

中央社東京25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐。(美聯社)
國務卿魯比歐。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國眾議員貝拉表示，已向國務卿魯比歐確認美國不會把台灣或對台軍售作為對中談判籌碼，並呼籲美日合作維持區域嚇阻。

熟悉東亞及太平洋地區局勢的美國在野黨民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）近日接受專訪強調，已向美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）確認美國不會將台灣作為對中國的談判籌碼。

日本新聞網（JNN）報導，擔任眾議院外交委員會東亞及太平洋小組委員會民主黨首席成員的貝拉，於24日在東京接受JNN專訪，批評美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策及與伊朗的戰事，稱川普未與國會協調，就擅自做出相關決定。

他指出，這些政策導致汽油、食品及住宅等價格上漲，認為相關問題已引發選民不滿，因此對民主黨在11月3日的期中選舉中獲勝抱持信心。

貝拉表示：「在這次期中選舉中，民主黨毫無疑問將取得眾議院過半席次，也有可能在參議院取得過半席次。」

針對中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊的頻繁活動，以及日中關係持續降溫的情況，貝拉表示，如果民主黨在眾議院取得過半席次，他將領導負責東亞及太平洋地區事務的外交小組委員會。

他指出：「我希望能儘早再次表達美國國會對日本首相高市早苗政府的堅定支持。」他並強調，美日團結至關重要。

至於台灣議題，貝拉表示：「對台軍售從未成為與中國談判的籌碼。我已向國務卿魯比歐確認，他告訴我，美國不把台灣或對台軍售當作談判籌碼的政策，沒有任何改變。」

他指出，自己也一直向川普總統傳達強烈訊息，強調無論美中進行任何形式的談判，都不應將台灣當作籌碼，並表示希望川普也能這麼做。

此外，貝拉警告，如果中國國家主席習近平決定侵台，整個區域的未來都將因此徹底改變。

他表示，所謂的「戰略嚇阻」，就是確保習近平充分理解，維持和平與繁榮的現狀，才是各方共同追求的目標。他強調，美日必須攜手合作，促使中國不選擇侵台。

另外，針對外界質疑川普及其家族的商業活動涉及利益衝突，貝拉也批評，川普被認為違反多項規範，並藉此謀取私利。

貝拉強調，監督與調查是國會的職責。如果民主黨在眾議院取得過半席次，他打算針對相關問題展開調查，履行國會應有的監督職能。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 貝拉表示，他已向國務卿魯比歐確認，美國不會把台灣或對台軍售當作與中國談判的籌碼，且這項政策並沒有改變。

  • 他批評川普未與國會協調便自行決定，認為關稅與對伊朗戰事導致汽油、食品和住宅價格上漲，進一步引發選民不滿。

  • 貝拉主張美日必須攜手合作，讓習近平明白侵台代價極高，藉由戰略嚇阻維持和平與繁榮現狀，避免區域局勢被徹底改變。

盧比歐 魯比歐 川普

上一則

期中選舉逼近 歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸

延伸閱讀

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單

看好重掌國會 民主黨規畫制衡川普 列100小時、100天清單
民主黨眾議員歐瑪住家遭搜索 批川普政治恫嚇升級

民主黨眾議員歐瑪住家遭搜索 批川普政治恫嚇升級
華郵：共和黨為選舉失利做準備之際 馬斯克則準備迎戰民主黨

華郵：共和黨為選舉失利做準備之際 馬斯克則準備迎戰民主黨
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06
美國總統川普。（路透）

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2026-10-19 16:26

超人氣

更多 >
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光