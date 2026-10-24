進口海鮮常灌水⋯川普政府推國產標章 鼓勵美國人買國貨
川普政府推出國產海鮮標章與推廣網站，藉此鼓勵美國人購買國貨，並透過檢測與執法打擊進口海鮮灌水造假問題。
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川普政府推出國產海鮮標章與推廣網站，藉此鼓勵美國人購買國貨，並透過檢測與執法打擊進口海鮮灌水造假問題。
川普政府23日推出國產海鮮標章，以知會消費者該海產為境內捕獲，同時強化美國的海鮮生產。
白宮指出，美國衛生部長小羅勃甘迺迪，在佛州邁爾斯堡的造勢活動上，宣布美國食藥局（FDA）推出自願性質的國產海鮮標章，協助消費者辨別該水產在境內捕撈，為美國優先海鮮戰略的一環，目標是恢復美國水產的競爭力。
小羅勃甘迺迪說，「四十多年來，我一直致力於保護支撐美國漁業社群生計的水域與漁業資源。在川普總統領導下，FDA正為美國生產商提供明確的方式，讓消費者辨識美國國產海鮮，同時加強取締進口水產短斤少兩、欺騙消費者的行為。」
川普政府也推出Seafood.gov網站，推廣美國國產水產品。
FDA定期檢測進口水產品的「包冰」灌水情況，即業者在冷凍水產品表面包覆冰層。部分業者利用過厚的冰層，灌水產品標示淨重，導致消費者實際買到的海鮮分量，比應得的還少。
FDA發現，抽樣檢測的進口水產品中，有46%實際重量低於標示重量，部分產品的重量甚至比標示短少32.8%。
FDA代理局長戴亞曼塔斯（Kyle Diamantas）聲明說：「美國民眾購買海鮮時，理應獲得純淨、貨真價實且高品質的營養食物，而不是受到汙染或造假的產品。」
主要是讓消費者能清楚辨識境內捕撈的海鮮，同時強化美國海鮮生產競爭力，屬於美國優先海鮮戰略的一部分。 FDA會定期檢測進口水產品的包冰情況，查核是否以過厚冰層墊高重量、讓標示淨重失真，並加強取締短斤少兩的業者。 FDA抽樣發現，檢測的進口水產品中有46%實際重量低於標示重量，部分產品甚至比標示短少32.8%，顯示灌水情況相當普遍。
精華 FAQ
主要是讓消費者能清楚辨識境內捕撈的海鮮，同時強化美國海鮮生產競爭力，屬於美國優先海鮮戰略的一部分。
FDA會定期檢測進口水產品的包冰情況，查核是否以過厚冰層墊高重量、讓標示淨重失真，並加強取締短斤少兩的業者。
FDA抽樣發現，檢測的進口水產品中有46%實際重量低於標示重量，部分產品甚至比標示短少32.8%，顯示灌水情況相當普遍。
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