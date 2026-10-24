進口海鮮常灌水⋯川普政府推國產標章 鼓勵美國人買國貨

美國政府推國產海鮮標章。路透

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府推出國產海鮮標章與推廣網站，藉此鼓勵美國人購買國貨，並透過檢測與執法打擊進口海鮮灌水造假問題。

川普 政府23日推出國產海鮮標章，以知會消費者該海產為境內捕獲，同時強化美國的海鮮生產。

白宮 指出，美國衛生部長小羅勃甘迺迪，在佛州邁爾斯堡的造勢活動上，宣布美國食藥局（FDA ）推出自願性質的國產海鮮標章，協助消費者辨別該水產在境內捕撈，為美國優先海鮮戰略的一環，目標是恢復美國水產的競爭力。

小羅勃甘迺迪說，「四十多年來，我一直致力於保護支撐美國漁業社群生計的水域與漁業資源。在川普總統領導下，FDA正為美國生產商提供明確的方式，讓消費者辨識美國國產海鮮，同時加強取締進口水產短斤少兩、欺騙消費者的行為。」

川普政府也推出Seafood.gov網站，推廣美國國產水產品。

FDA定期檢測進口水產品的「包冰」灌水情況，即業者在冷凍水產品表面包覆冰層。部分業者利用過厚的冰層，灌水產品標示淨重，導致消費者實際買到的海鮮分量，比應得的還少。

FDA發現，抽樣檢測的進口水產品中，有46%實際重量低於標示重量，部分產品的重量甚至比標示短少32.8%。

FDA代理局長戴亞曼塔斯（Kyle Diamantas）聲明說：「美國民眾購買海鮮時，理應獲得純淨、貨真價實且高品質的營養食物，而不是受到汙染或造假的產品。」