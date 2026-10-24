我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布蘭特飆每桶117元⋯期中選舉後 油價漲或跌？

紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈

進口海鮮常灌水⋯川普政府推國產標章 鼓勵美國人買國貨

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國政府推國產海鮮標章。路透
美國政府推國產海鮮標章。路透

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府推出國產海鮮標章與推廣網站，藉此鼓勵美國人購買國貨，並透過檢測與執法打擊進口海鮮灌水造假問題。

川普政府23日推出國產海鮮標章，以知會消費者該海產為境內捕獲，同時強化美國的海鮮生產。

白宮指出，美國衛生部長小羅勃甘迺迪，在佛州邁爾斯堡的造勢活動上，宣布美國食藥局（FDA）推出自願性質的國產海鮮標章，協助消費者辨別該水產在境內捕撈，為美國優先海鮮戰略的一環，目標是恢復美國水產的競爭力。

小羅勃甘迺迪說，「四十多年來，我一直致力於保護支撐美國漁業社群生計的水域與漁業資源。在川普總統領導下，FDA正為美國生產商提供明確的方式，讓消費者辨識美國國產海鮮，同時加強取締進口水產短斤少兩、欺騙消費者的行為。」

川普政府也推出Seafood.gov網站，推廣美國國產水產品。

FDA定期檢測進口水產品的「包冰」灌水情況，即業者在冷凍水產品表面包覆冰層。部分業者利用過厚的冰層，灌水產品標示淨重，導致消費者實際買到的海鮮分量，比應得的還少。

FDA發現，抽樣檢測的進口水產品中，有46%實際重量低於標示重量，部分產品的重量甚至比標示短少32.8%。

FDA代理局長戴亞曼塔斯（Kyle Diamantas）聲明說：「美國民眾購買海鮮時，理應獲得純淨、貨真價實且高品質的營養食物，而不是受到汙染或造假的產品。」

精華 FAQ

  • 主要是讓消費者能清楚辨識境內捕撈的海鮮，同時強化美國海鮮生產競爭力，屬於美國優先海鮮戰略的一部分。

  • FDA會定期檢測進口水產品的包冰情況，查核是否以過厚冰層墊高重量、讓標示淨重失真，並加強取締短斤少兩的業者。

  • FDA抽樣發現，檢測的進口水產品中有46%實際重量低於標示重量，部分產品甚至比標示短少32.8%，顯示灌水情況相當普遍。

川普 FDA 白宮

上一則

兩場選舉臨近 美國、以色列、伊朗各懷什麼心思？

延伸閱讀

日本京都餐廳涉嫌產地造假 中國鰻魚冒充日本國產

日本京都餐廳涉嫌產地造假 中國鰻魚冒充日本國產
搶救共和黨選情 川普豁免部分加拿大產品50%關稅

搶救共和黨選情 川普豁免部分加拿大產品50%關稅
川普取消加國部分50%關稅 助攻緬因州同黨候選人

川普取消加國部分50%關稅 助攻緬因州同黨候選人
拜登禁令來首批 川普放寬制裁 俄柴油輪估11.7抵美

拜登禁令來首批 川普放寬制裁 俄柴油輪估11.7抵美

熱門新聞

美國總統川普18日在白宮南草坪。（美聯社）

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

2026-10-19 07:10
川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

2026-10-16 14:58
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

2026-10-21 20:18
美國總統川普22日從白宮啟程前往愛荷華州前受訪。(路透)

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

2026-10-22 20:25
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

2026-10-18 04:10
白宮前發言人李維特9月10日在美國德州達拉斯舉行的共和黨期中選舉全國代表大會上發表演說。(歐新社)

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

2026-10-23 10:06

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看
繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了