兩場選舉臨近 美國、以色列、伊朗各懷什麼心思？

圖為選民在奧克拉荷馬州投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 在以色列與美國選舉逼近之際，美以與伊朗互相示強又克制，荷莫茲海峽緊張升溫，但各方仍受選情與油價牽制，選後是否重啟衝突仍充滿變數。

以色列 10月27日將舉行國會選舉，美國11月3日將迎來期中選舉。兩場選舉日漸臨近，美以與伊朗 方面均同時釋放強硬和克制信號。

衝突雖未再起，但荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）船舶遇襲事件有所增加，有關美以正在籌劃新一輪對伊軍事行動的消息不斷傳出。分析人士認為，當前伊朗局勢在相對平靜的表面之下暗流湧動，並未出現實質性緩和，兩場選舉過後戰火會否重燃仍存變數。

美以各有顧慮

從以色列方面看，以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近來就伊朗問題表態強硬，甚至宣稱已向以軍和情報機構下達了推翻伊朗政權的指令，即使沒有美國支持，必要時也會單獨行動。另據以色列媒體21日報導，數十架以色列戰鬥機和空中加油機本週早些時候飛越敘利亞和伊拉克領空，接近伊朗邊境後折返。此舉被認為可能意在誘使伊朗防空系統開火，從而獲得打擊伊朗的藉口。

但另一方面，以軍高層表態謹慎，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）稱沒有必要在大選前打擊伊朗。以色列反對黨領導人拉皮德（Yair Lapid）近日也對攻擊伊朗表示反對，並批評內塔尼亞胡利用相關議題謀取選舉利益。

有分析指出，民調顯示內塔尼亞胡陣營目前支持率落後，他對伊朗表態強硬甚至試圖開戰意在提升己方陣營選情。但若美國不對伊動武，以軍沒有能力單獨支撐對伊大規模戰事。有報導說，正是由於美國總統川普（Donald Trump）反對，內塔尼亞胡指示軍方籌劃的新一輪對伊攻擊計劃未被實施。而以色列反對黨也不願對伊開戰為內塔尼亞胡陣營加分。因此，軍方高層和反對黨在開戰問題上均表現克制。

從美國方面看，川普8日曾明確表示，不會在期中選舉前對伊朗發動攻擊。但他18日又公開支持內塔尼亞胡連任，聲稱希望與其共同對抗伊朗。川普23日還在競選集會上稱，可能會對伊朗再發動一次小規模「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。

分析人士認為，川普因發動對伊戰事導致油價上漲而支持率大跌，擔心選前重開戰事會進一步推高油價，拖累其所屬共和黨選情。但他同時又需要向國內猶太勢力和保守派表達解決伊朗問題的決心，因此在對伊開戰問題上發表看似矛盾的言論。

伊朗兩手應對

面對美以的矛盾言論，伊朗釋放兩方面信號。針對美以威脅再次開戰，伊朗國防部長阿赫拉基（Aziz Nasirzadeh）19日說，伊朗正準備迎接戰爭。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比（Ali Mohammad Naeini）同日說，7條主要海底光纜穿過荷莫茲海峽，敵人應知曉這一資訊。此言被認為暗示伊朗如遭攻擊將可能破壞這些光纜。伊方還聲稱已向中東地區國家發出最後通牒，如若美伊戰火再起，這些國家必須停止對美方的一切支持。

與此同時，伊朗加強了對荷莫茲海峽的管控。近日接連有油輪在試圖通過海峽時遇襲或觸雷。英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）23日稱，該機構統計的荷莫茲海峽船舶通航量比衝突前水準低約七成，該海域海上安全威脅等級仍為「嚴重」。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）23日援引知情人士的話說，如果美軍再次透過空中力量支持海峽石油走私，伊朗將予以「直接且更果斷」的回應。

另一方面，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）21日在英國《金融時報》（Financial Times）發文表示，如果有證據表明美方真誠希望達成公正、體面的解決方案，永久結束衝突，伊朗願意再給外交一次機會。不過他同時表達了對美國的不信任，並稱如美國再次選擇動武將遭遇更大戰略失敗。

分析人士認為，伊朗試圖透過收緊對海峽的管控推高油價，不給川普緩解選舉壓力的機會。伊方的強硬表態意在使美以不敢輕易重啟戰事；在此基礎上又作出願意談判的姿態，既是佔領道德高地，也讓川普無法在競選中將美伊談判沒有進展的責任推給伊方。

選後局勢難料

專家認為，兩場選舉特別是美國期中選舉的選戰需要，讓美以和伊朗維持了「冷和平」狀態。伊朗局勢在選前升級的可能性不大，但在選後如何發展尚難預料。

內塔尼亞胡一直積極鼓動對伊動武。輿論認為，如果他能連任總理，將尋求「拉美國下水」共同對伊朗發起攻擊。路透社（Reuters）援引分析人士的觀點說，即使內塔尼亞胡未能連任，以色列對伊朗的基本戰略也未必會轉向，因為以安全部門及相當一部分政治力量在對抗伊朗方面具有高度共識。當然，不同政治力量在軍事行動的力度以及是否尋求外交解決方面存在一定分歧，這可能影響未來以色列對伊朗的具體策略。

另據多家美國媒體報導，美以軍方已制訂具體計劃，準備在美國期中選舉後再次打擊伊朗，主要懸念在於川普會否批准。輿論認為，選舉結束後，隨著美國國內政治因素的約束減弱，美以對伊動武的可能性將加大。如果川普認為現有施壓策略難以迫使伊朗妥協，很可能會選擇重開戰端，屆時以色列大概率將跟進。

分析人士指出，雖然伊朗局勢在美以兩場選舉之後重新走向衝突的概率升高，但外交談判並非沒有空間。此前的戰事證明，大規模軍事打擊無法打垮伊朗，在當前美以彈藥庫存告急、中東美軍基地損失嚴重的情況下，美以再次對伊動武將更難達到目的。軍事打擊不僅難以化解矛盾，反而會加大局勢失控風險，外交談判和政治解決仍是停火止戰的根本出路。