烏克蘭「星鏈」受限問題還沒解決？川普：我找馬斯克談談
川普表示若烏克蘭星鏈限制仍未解決，將與馬斯克直接溝通；但美烏與馬斯克對限速責任歸屬各執一詞，爭議尚未釐清。
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川普表示若烏克蘭星鏈限制仍未解決，將與馬斯克直接溝通；但美烏與馬斯克對限速責任歸屬各執一詞，爭議尚未釐清。
川普總統23日表示，他尚未與美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克談過烏克蘭使用「星鏈」（Starlink）衛星通訊系統受限問題，如果仍有問題，他或許會與馬斯克溝通。
川普當天離開白宮前往佛羅里達州時對媒體表示：「我聽說問題已經解決了。但如果還沒解決，我會找他談談。」他還稱，馬斯克是個「公正的人」，在烏克蘭使用「星鏈」方面「不會犯錯」。
據美國《華爾街日報》22日報導，川普21日致電馬斯克，要求他解除對烏克蘭境內「星鏈」系統軍用級版本「星盾」（Starshield）的相關限制。川普隨後在被媒體問及上述報導時表示，「我不想對此發表評論」，並稱馬斯克已經恢復相關服務。
烏克蘭國家通訊社23日引述烏國防部消息人士的話報導，截至當天上午，使用「星盾」的烏軍終端移動速度仍受到限制。
烏克蘭總統澤倫斯基16日在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會上說，美國「星鏈」使用限制影響烏軍攔截俄羅斯無人機的能力。同日，川普強調，他沒有限制烏克蘭使用「星鏈」服務，他也不認為馬斯克對此負有責任。
美國國務卿魯比歐21日稱，烏克蘭使用「星鏈」系統遭限速的決定由馬斯克作出，而非白宮。
而馬斯克先前表示，烏克蘭使用的「星盾」系統由美國政府擁有和控制，任何有關使用速度或用途的限制由美國軍方決定，最終取決於美國總統。
川普說他尚未直接與馬斯克談過此事，但聽說問題可能已解決；如果仍有狀況，他表示願意親自找馬斯克溝通處理。 內文指的是烏軍使用的軍用級版本「星盾」系統，烏方稱其終端移動速度仍受限制，進而影響攔截俄羅斯無人機的能力。 川普稱自己沒有下令限制，也不認為馬斯克有責任；魯比歐說限速由馬斯克決定；馬斯克則表示相關限制屬美國軍方與總統權限。
精華 FAQ
川普說他尚未直接與馬斯克談過此事，但聽說問題可能已解決；如果仍有狀況，他表示願意親自找馬斯克溝通處理。
內文指的是烏軍使用的軍用級版本「星盾」系統，烏方稱其終端移動速度仍受限制，進而影響攔截俄羅斯無人機的能力。
川普稱自己沒有下令限制，也不認為馬斯克有責任；魯比歐說限速由馬斯克決定；馬斯克則表示相關限制屬美國軍方與總統權限。
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