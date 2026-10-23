烏克蘭通報星盾仍有問題 川普稱服務已恢復

美國總統川普。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭表示星盾軍事通訊服務仍未完全恢復，但川普聲稱已重啟；報導同時指出，馬斯克曾對連線速度設限，引發烏方憂慮。

烏克蘭 今天表示，使用「星盾」（Starshield）軍事通訊服務仍有問題。美國總統川普 昨天才表示，科技巨擘馬斯克 已恢復這項服務。

法新社報導，烏克蘭國防部一名消息人士告訴記者：「截至今天上午，仍持續觀察到訊號中斷的情況。」

消息人士說：「目前尚未確認相關限制已經解除。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，川普已要求馬斯克恢復這項對烏克蘭部隊至關重要的服務。川普昨天表示，「星盾」服務已「恢復」。

華爾街日報本周稍早披露，馬斯克對烏克蘭設備連接該系統的速度設下上限，導致部分烏克蘭無人機無法使用。

馬斯克先前曾表示，「星盾」系統在速度或使用方面的限制，最終都由美軍與美國總統決定。

不過，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）20日表示，五角大廈並未下令對「星盾」進行任何更動；川普上周也表示，他沒有下令調整。

川普批評烏克蘭並敦促基輔停止攻擊俄羅斯煉油廠後不久，烏克蘭於上周通報這項服務受到限制。基輔認為，「星盾」對抵禦莫斯科的侵略至關重要。

烏克蘭使用「星盾」進行戰場通訊、對俄羅斯占領區發動中程打擊，以及操作攔截無人機。

烏克蘭也使用「星鏈」（Starlink）民用衛星系統，

但並未將其用於軍事行動。

由於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評美國一項豁免部分制裁，允許更多俄羅斯柴油進入全球市場的協議，川普隨後呼籲撤換澤倫斯基，華府與基輔關係再度緊張。