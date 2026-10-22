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華爾街日報：川普促馬斯克解除烏克蘭星鏈限制

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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美國總統川普（Donald Trump）。歐新社
美國總統川普（Donald Trump）。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報稱，川普要求馬斯克放寬烏克蘭星鏈限制後，系統運作即有所改善，但烏方表示尚未完全恢復。

「華爾街日報」今天援引美國官員的說法報導，美國總統川普（Donald Trump）與富豪馬斯克（Elon Musk）通電話，要求他解除對烏克蘭使用星鏈（Starlink）的限制。

路透報導，烏克蘭利用星鏈進行戰場通信及無人機作戰，限制這項衛星服務已妨礙烏克蘭對俄羅斯的攻擊與防空無人機任務。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，有關烏克蘭使用星鏈的決定，端視星鏈的母公司太空探索科技公司（SpaceX）及其執行長馬斯克，而非由白宮決定。

但「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述的美國及烏克蘭官員透露，川普與馬斯克通話後不久，星鏈系統今天運作就比較正常了。

官員表示，川普告訴馬斯克，他對系統速度仍被限制在每小時100英里（約160公里）左右感到不滿。

一些烏克蘭官員則對華爾街日報說，系統雖尚未完全恢復功能，但運作速度已高於之前限速時的水準。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早說，烏克蘭的星鏈速度尚未恢復，他希望未來幾天能與盧比歐會談。

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精華 FAQ

  • 報導指出，川普致電馬斯克是希望他解除對烏克蘭使用星鏈的限制，因為該限制已影響烏軍戰場通訊與作戰效率。

  • 烏克蘭依賴星鏈進行戰場通信與無人機作戰，限制後妨礙其對俄羅斯的攻擊行動，也影響防空無人機任務的執行。

  • 官員稱通話後星鏈今天運作較正常，速度也高於先前限速時；但澤倫斯基表示烏克蘭星鏈尚未完全恢復，並盼與盧比歐會談。

烏克蘭 川普 馬斯克

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