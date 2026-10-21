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川普限制跨性別受刑人醫療 最高法院駁回

中央社華盛頓21日綜合外電報導
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美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新...
美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新政策。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最高法院暫不讓川普政府在聯邦監獄執行限制跨性別受刑人醫療的新政策，使跨性別者權利在保守派占優勢的法院獲得罕見勝利。

美國最高法院今天表示，川普政府暫不得執行一項限制聯邦監獄跨性別受刑人接受治療的新政策。在保守派大法官占多數的最高法院，跨性別者權利取得罕見的勝利。

路透社報導，川普政府今年2月發布這項政策，禁止為聯邦監獄跨性別受刑人提供關於性別肯認（Gender-affirming）的醫療及外科治療，也禁止提供任何「社會性便利措施」，例如可用來改變個人外貌，使其符合自身性別認同的服裝及除毛工具。但這項政策仍允許提供精神科醫療服務。

3名關押在紐澤西州、佛羅里達州及明尼蘇達州聯邦矯正機構的跨性別受刑人提起集體訴訟，質疑這項政策的合法性。

新限制將推翻政府先前採行的處理程序。原告指出聯邦監獄系統至少從1992年起，就為性別焦慮者提供荷爾蒙治療。

性別焦慮（Gender dysphoria，GD）是指一種臨床診斷，描述個人的性別認同與出生時指定性別不一致，可能因此產生顯著的心理痛苦。

美國地方法院已下令暫時阻止這項政策生效，華盛頓特區聯邦上訴法院也駁回政府要求解除該命令的請求。

美國司法部為此向最高法院提出緊急聲請，要求解除聯邦法官的命令，但今天遭最高法院駁回。

美國最高法院這次發布簡短命令，並未說明裁決理由，這是最高法院處理緊急聲請時的常見做法。保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）及阿利托（Samuel Alito）則公開提出異議。

精華 FAQ

  • 司法部要求解除地方法院暫停令的緊急聲請遭駁回，代表川普政府無法立即執行限制聯邦監獄跨性別受刑人醫療的新政策，政策因此先被擱置。

  • 政策禁止提供性別肯認的醫療與外科治療，也禁止服裝、除毛工具等可改變外貌的社會性便利措施；但仍允許提供精神科醫療服務。

  • 因為在保守派大法官占多數的最高法院，法院仍讓下級法院的暫停令維持有效，讓跨性別受刑人暫時保住既有醫療安排，顯示權利主張獲得支持。

跨性別 川普 佛羅里達州

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