烏克蘭盼用星盾打擊俄國 魯比歐：基輔目前無權限

國務卿魯比歐。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國務卿魯比歐表示，烏克蘭目前尚未取得星盾使用權限，相關請求正商討中，且他也否認星鏈在烏國受限是美方蓄意所為。

美國國務卿魯比歐 指出，烏克蘭 目前沒有太空探索科技公司（SpaceX）星盾服務使用權限，基輔當局雖提出使用權限請求以便向俄羅斯境內發動縱深打擊，但此事正在商討中。

「星盾」（Starshield）是SpaceX「星鏈」（Starlink）軍用規格的衛星服務，烏克蘭認為這項服務對於抵禦俄羅斯侵略至關重要。

半島電視台（Al Jazeera）報導，魯比歐（Marco Rubio）昨天於馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴記者，強調星盾與星鏈的區別。

魯比歐在美國國務院發布的聲明中表示：「星鏈是商業產品，好嗎？所以它作為商業產品受到監管及管理。星盾為國防產品，是軍用產品。」

魯比歐提到，「他們要求使用這項服務的權限，以便向俄羅斯境內進行縱深打擊，目前他們還沒獲得權限」，此事正商討中。

SpaceX曾指出，星盾主要提供給美國防務部門和其他「政府合作夥伴」使用。

魯比歐也駁斥烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的說法，亦即10月14日烏國境內星鏈服務受限是人為蓄意造成。

魯比歐表示：「我不知道澤倫斯基講了什麼，我不確定澤倫斯基是否清楚自己在說什麼，但這並非故意的，此事跟我們無關。」

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