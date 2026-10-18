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川普為內唐亞胡連任背書 讚揚「偉大戰士總理」

中央社華盛頓／特拉維夫18日綜合外電報導
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川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)
川普總統(左)與以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在社群平台表態全力支持內唐亞胡連任，並將其形容為「偉大的戰士總理」；內唐亞胡回應致謝，對手則強調以色列總理應由以色列人民自行決定。

美國總統川普表達對以色列總理內唐亞胡在27日大選的「完全且全力」支持，說他是「偉大的戰士總理」。內唐亞胡主要對手強調，「只有以色列人能選擇自己的領袖」。

法新社報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）貼文表示：「請把這封信視為我對比比．內唐亞胡即將競選連任以色列總理的完全且全力支持。比比．內唐亞胡絕對不會讓你失望！」比比（Bibi）是內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的小名。

正在激烈角逐新一任期的以色列史上在位最久總理內唐亞胡立即回應川普的支持。

他在X平台上寫道：「謝謝你，川普總統，感謝你的強大支持以及我們的合作。我們將一起完成使命！」

川普在貼文中形容內唐亞胡是「偉大的戰士總理」以及對伊朗戰爭的盟友。2月底以大規模轟炸行動展開的這場戰爭有曠日持久的趨勢，德黑蘭持續以封鎖經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）供應全球能源進行反擊。

川普主張，沒有內唐亞胡領導以色列，美國將孤軍奮戰面對這個伊斯蘭政權帶來的威脅，「他們已經喊了51年，『打倒以色列、打倒美國！我們要摧毀小撒旦和大撒旦』」。

他表示：「如果以色列選錯領袖，也就是除了比比以外的任何人，美國將不得不自行承擔這項工作。而我不傾向這樣做。」

川普指出：「這正是美國對以色列所要求的那種夥伴關係，畢竟美國已經為這個國家付出了這麼多。」

內唐亞胡的主要對手前國防軍參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）今天對川普上述背書作出回應，強調「只有以色列人能選擇自己的領袖」。

他在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的會議中說自己「敬佩川普」，同時強調「以色列是一個民主國家，只有以色列人能選擇他們的領袖」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普在Truth Social發文，明確表示對內唐亞胡競選連任給予「完全且全力」支持，並稱他為不會讓人失望的偉大戰士總理。

  • 內唐亞胡隨即在X平台回應，感謝川普的強大支持與合作，並表示「我們將一起完成使命」，展現對這項背書的積極接受。

  • 主要對手、前國防軍參謀總長艾森科特表示敬佩川普，但強調以色列是民主國家，只有以色列人能選擇自己的領袖，凸顯主權立場。

川普 以色列 內唐亞胡

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