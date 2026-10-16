上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

川普總統和白宮發言人扎卡里亞（左）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 扎卡里亞出任白宮發言人僅5天就因表現失常與資格爭議遭撤換，川普也公開表示她可重新考慮是否繼續留任。

川普 總統16日開除白宮 發言人扎卡里亞（Katie Zacharia），結束她不到一周、風波不斷的白宮發言人職務。CNN引述川普顧問說法報導，扎卡里亞於周五遭解僱。另據3名知情人士透露，她上任還不到一周便丟掉職位。

扎卡里亞上任後首次主持白宮記者會 時表現不佳，隨後又被揭露冒稱自己是律師，加上川普對她能否勝任這份工作表示懷疑，最終丟掉職位。

4名知情人士證實扎卡里亞已遭撤換，其中包括一名白宮高階官員。該官員向今日美國（USA TODAY）表示，扎卡里亞正「逐步卸下職務」。

在她離職消息傳出前不久，川普曾向記者表示，白宮發言人這份工作可能不適合她，並要求她考慮是否辭職。

川普10月16日表示，「我跟凱蒂說，『你知道，如果你不想做這份工作，其實不必勉強自己。』」他還說，媒體這幾天對她的態度「非常粗暴」，甚至「惡意相向」，而且沒有打算收手。

川普接著說，「我告訴她，『老實說，如果我是你，我會重新考慮。你好好想一想，但我會重新考慮。』」

川普表示，最終會由扎卡里亞自行決定是否繼續擔任白宮發言人。

他說，「你看，她這幾天承受了很大的壓力。也許這份工作不適合她。我跟她說，『人生最重要的是要過得開心。』」

川普表示，等他結束在喬治亞州的助選行程後，計畫與扎卡里亞談談。

扎卡里亞首次主持白宮記者會時，因看起來準備不足而遭到猛烈批評。此後，她的法律專業資格也受到進一步質疑，因為她自稱是律師，卻未通過律師資格考試，也未取得律師執照。

▼收聽一洲焦點Podcast：