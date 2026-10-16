嫌中國沒像樣廁所？中國外交部回應：有機會多來走走

白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國白宮發言人扎卡里亞批評中國生活條件差，稱連像樣廁所都沒有，中國外交部則回應歡迎她多來中國走走，此事也再度牽動美中緊張關係。

據雅虎新聞網報導，北京當局周五表示，歡迎白宮 發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）「有機會多來中國走走」。此前，扎卡里亞上任不到一周，就稱中國連「像樣的廁所」都沒有，引發關注。

多年來，美中兩國在貿易、科技、台灣問題及人權等議題上持續角力，如今，川普 新任白宮發言人的這番言論，又為兩國關係增添新的話題。

扎卡里亞曾在中國生活，預計下個月再次訪問中國。她近日接受訪問時，回憶起2016年外界普遍認為中國即將超越美國的看法。

「我對這件事記得非常清楚。當時我剛從中國回來，心裡想著，『中國怎麼會成為下一個即將崛起的國家？他們連像樣的廁所都沒有。』」扎卡里亞接受右翼網紅波索比克（Jack Posobiec）訪問時說。

對此，中國外交部周五作出回應，建議扎卡里亞有機會不妨再次訪問中國。

中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，「歡迎她有機會多來中國走走。」說這番話時，她似乎努力忍住笑意。

川普經常表示，他與中國國家主席習近平 有著「非常好的關係」。今年，兩人已會面兩次，但美中關係依然緊張。

扎卡里亞發表這番言論之際，距離她首次在白宮記者團面前亮相僅數日。她的首秀受到不少質疑，當時她似乎無法回答一些基本問題，甚至一度將自己的丈夫稱為總統。

這名41歲的白宮發言人也因法律專業資格受到質疑。此前，當被問及在哪裡通過律師資格考試時，她的回答未能給出明確答案。通過律師資格考試是取得美國執業律師資格的必要條件。

扎卡里亞自稱是一名律師，並在個人資料中列出自己擔任一家位於加州的保守派非營利組織的總法律顧問。她也表示，自己曾在北京一家律師事務所工作。

周四，當被問及法律背景時，扎卡里亞表示，她曾報名參加律師資格考試，但後來因計畫與丈夫搬到中國生活而「分心且不堪負荷」。

她說，返回美國後，又因生下第一個孩子，未能再次參加律師資格考試。